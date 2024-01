The Elder Scrolls Online: “Gold Road” arriva a giugno su PC e console, il DLC Scions of Ithelia a marzo

Durante l’annuncio globale del 2024 di ESO, lo sviluppatore ZeniMax Online Studios ha rivelato il capitolo di quest’anno, intitolato The Elder Scrolls Online: Gold Road. Questo nuovo capitolo rappresenta il prossimo tassello importante nell’iconica saga di Elder Scrolls, con 30 ore di storia che includono personaggi mai visti prima e una nuova zona da esplorare. The Elder Scrolls Online: Gold Road arriva il 3 giugno su PC e il 18 giugno su console Xbox e PlayStation. Inoltre, Il DLC dungeon Scions of Ithelia arriva l’11 marzo su PC e il 26 marzo su console Xbox e PlayStation e tramite l’abbonamento a ESO Plus o acquistandolo tramite il Crown Store di gioco. Trovate il trailer di annuncio qui sopra. Di seguito una panoramica:

In arrivo a giugno, The Elder Scrolls Online: Gold Road introduce 30 ore di contenuti, con una storia che rivisita un luogo esplorato per l’ultima volta in The Elder Scrolls IV: Oblivion e riprende gli eventi del capitolo Necrom dell’anno scorso. In Gold Road i giocatori devono indagare su Ithelia, un principe daedrico mai visto prima nella serie di Elder Scrolls: starà a loro scoprire le macchinazioni dei suoi seguaci più fedeli. Gli avventurieri incontreranno gli opportunisti elfi dei boschi e proteggeranno il popolo del West Weald dal caos scatenato dal ritorno del principe dimenticato. In Gold Road, i giocatori potranno esplorare due nuove zone, affrontare nuovi nemici e sfruttare il nuovo sistema Scribing, che permette di personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco. Con Scribing, i giocatori possono ottenere e personalizzare delle abilità uniche per adattarle al proprio stile di gioco, modificandone gli effetti principali, secondari e terziari. Questa funzionalità è completamente nuova per ESO e permetterà agli avventurieri di giocare davvero a modo loro. A dare il via ai nuovi contenuti di quest’anno abbiamo il prossimo DLC dungeon, Scions of Ithelia. Questo nuovo DLC PvE introduce due nuovi dungeon per quattro giocatori a Tamriel, Oathsworn Pit e Bedlam Veil. Gli eventi delle due storie introdurranno il capitolo Gold Road e chiederanno a giocatori e alleati di vendicarsi per conto del Dio delle Maledizioni e di difendere il controllo misterioso del Semiprincipe di Maelstrom.

