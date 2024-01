Dungeon Twist: al via la campagna Kickstarter per il dungeon-crawler da tavolo

Per il gioco da tavolo strategico Dungeon Twist di Magari Fun è iniziata la campagna Kickstarter (che potete trovare qui). Il gioco è un dungeon-crawler dove i giocatori hanno infinite possibilità di scelta per proseguire nel loro viaggio. Per Dungeon Twist è stata realizzata anche una Core Edition attualmente scontata su Kickstarter. Trovate il video con le regole del gioco qui sopra. Di seguito riportiamo una panoramica e tutte le informazioni del dungeon-crawler da tavolo.

Fin dall’antichità si racconta di un misterioso Dungeon, così intricato e mutevole che nessuno ne è mai uscito vivo… Ma la promessa dei meravigliosi tesori nascosti nelle sue profondità continua ad attirare furfanti e scassinatori di strada, che farebbero di tutto per mettere le mani sul premio d’oro. È arrivato il vostro momento, aspiranti razziatori: le porte del Dungeon sono aperte!

Articoli Consigliati Indiana Jones e l’Antico Cerchio: svelati i doppiatori, Troy Baker sarà Indy! The Elder Scrolls Online: “Gold Road” arriva a giugno su PC e console, il DLC Scions of Ithelia a marzo

Un dungeon crawler strategico con infinite possibilità

Tutti i giocatori plasmano collettivamente una mappa unica posizionando le tessere sul tabellone, espandendo la sua struttura turno dopo turno, o torcendola per aprire percorsi e murare gli avversari. Ogni decisione tattica dipende da voi, senza alcuna generazione casuale.

Basta caricarsi di ricchezze (e uscirne vivi)

Avete diversi modi per raccogliere il bottino durante l’esplorazione, ma fate attenzione al tempismo: non appena qualcuno saccheggia una Stanza del Tesoro e scappa, il raid termina… quindi pianificate il vostro posizionamento e preparatevi a scappare!

Rifiuta l’avventura, abbraccia la criminalità

Questo gioco vi incoraggia leggermente a essere cattivi. Certo, potete raccogliere oro e trofei con un’abile pianificazione… ma forse preferireste lasciare che siano gli altri a fare il lavoro duro e aspettare l’occasione per derubarli.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.