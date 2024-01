Diablo IV: nuove informazioni sulla Stagione dei Costrutti

Nella diretta live d’aggiornamento sullo sviluppo di ieri di Diablo IV, il direttore associato della community Adam Fletcher, il progettista di gioco responsabile Daniel Tanguay, la progettista delle missioni Madeleine James e il capo progettista di gioco Adam Jackson hanno approfondito la Stagione dei Costrutti, in arrivo il 23 gennaio.

Il team ha fornito dettagli sulla nuova serie di missioni e il compagno Siniscalco, nonché sulle nuove spedizioni ricolme di pericoli, le cripte. È stato anche dato uno sguardo alla nuova attività di fine gioco, le Forche Caudine, oltre che a vari aggiornamenti generali in arrivo in questa stagione, prima di concludere la diretta con una sezione di domande e risposte da parte della community. Diablo IV, la scorsa settimana, è stato anche candidato durante i 27esimi DICE Awards annuali a RPG dell’Anno, Gioco Online dell’Anno e Miglior Composizione Musicale Originale. Per il team è un onore ricevere questi riconoscimenti dall’Academy Of Interactive Arts & Sciences. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Another Code Recollection è finalmente disponibile Street Fighter 6: ecco il teaser trailer di Ed, in arrivo a febbraio

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.