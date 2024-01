Another Code Recollection è finalmente disponibile su Nintendo Switch (trovate qui la nostra Recensione), e per l’occasione Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio del gioco. Anche questa volta ci vengono forniti ulteriori approfondimenti sulla storia. Per il titolo è disponibile anche una demo gratuita. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Scopri due avventure ricche di misteri, completamente aggiornate per Nintendo Switch, con Another Code: Recollection. Risolvi enigmi, vai a caccia di indizi e indaga sul passato di Ashley Mizuki Robins per scoprire cosa è successo ai suoi genitori in due avventure distinte. Salpa alla volta dell’isola Blood Edward in Two Memories, poi visita Lake Juliet due anni dopo in Viaggio al confine della memoria. Nei panni di Ashley, lasciati guidare dal tuo istinto, esamina l’ambiente che ti circonda e raccogli potenziali indizi per fare luce sul mistero. Risolvi impegnativi rompicapi e fai progredire le tue indagini usando comandi basati sui pulsanti e comandi di movimento. Dopo aver ricevuto una lettera dal padre che credeva morto, la tredicenne Ashley parte per la remota isola Blood Edward in cerca di risposte. Arrivata a destinazione, incontra un misterioso fantasma chiamato D e scopre una villa piena di rompicapi e misteri. In questo seguito ambientato due anni dopo gli eventi di Another Code: Two Memories, il soggiorno di Ashley a Lake Juliet prende una piega inattesa quando inizia ad avere dei flashback della madre. Erano già state in quel luogo? Ashley fa anche amicizia con un bambino scappato di casa, e apprende di un incidente verificatosi al lago tempo prima. Fai la conoscenza degli abitanti del luogo e degli altri visitatori per aiutare Ashley a scoprire la verità sul passato di sua madre, oltre che su quello che è successo a Lake Juliet.

Another Code Recollection è disponibile sulle console Nintendo Switch.