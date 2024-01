Xenoblade Chronicles 3: disponibile la patch 2.2.0 e gli amiibo di Noah e Mio

Nintendo ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento, versione 2.2.0, per il suo gioco di ruolo di grande successo Xenoblade Chronicles 3. Ciò è in linea con l’uscita odierna degli amiibo di Noah e Mio, sbloccando “funzionalità aggiuntive” nel gioco. Quando li scannerizzi nel gioco sbloccherai capi di abbigliamento speciali per entrambi i personaggi. La cosa interessante è che puoi ancora soddisfare determinate condizioni per ricevere ricompense “identiche” agli amiibo sbloccati. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica:

Ora compatibile con gli amiibo “Noah” e “Mio”. Eseguendo la scansione dell’amiibo in “Sistema” > “amiibo” nella schermata del menu, potrai utilizzare i seguenti capi di abbigliamento speciali.

Amiibo di Noah : Puoi acquisire l’abito “N’s Console Suit” per Noah. Puoi anche ottenere varianti senza la giacca di Noah, Lanz o Euni.

: Puoi acquisire l’abito “N’s Console Suit” per Noah. Puoi anche ottenere varianti senza la giacca di Noah, Lanz o Euni. Il mio amiibo : Puoi acquisire l’abito “M’s Console Suit” per Mio. Puoi anche ottenere varianti senza la giacca di Mio, Sena o Taion.

: Puoi acquisire l’abito “M’s Console Suit” per Mio. Puoi anche ottenere varianti senza la giacca di Mio, Sena o Taion. Soddisfa determinate condizioni e parla con l’NPC Miibomii al campo Llyn Nyddwr nella regione di Fornis per ricevere ricompense identiche a quelle che riceveresti con l’amiibo di Noah o Mio.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Un emozionante gioco di ruolo e avventura vi attende in Xenoblade Chronicles 3. Partite alla scoperta di un mondo unico, affrontate creature feroci e aiutate Noah, Miyo e i loro amici a spezzare una volta per tutte l’infinito ciclo di violenza che affligge le loro patrie.

Caratteristiche

Combattete per vivere : un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia .

: un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per . Un mondo da esplorare: con i suoi panorami mozzafiato, la sua variegata fauna e i suoi punti di riferimento unici, l’epico mondo di Aionios aspetta solo di essere esplorato.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.