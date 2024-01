Devil May Cry Peak of Combat: in arrivo Devil Bringer-Nero

Devil May Cry Mobile (Devil May Cry: Peak of Combat) è stato ufficialmente lanciato il 10 gennaio. Questo attesissimo gioco d’azione, autorizzato da Capcom, eredita la visione del mondo della serie Devil May Cry e riproduce fedelmente i personaggi e i dettagli delle scene, permettendo ai giocatori di immergersi nel magnifico gioco d’azione stilizzato derivato da Devil May Cry. Capcom ha controllato rigorosamente l’intero processo di sviluppo per garantire che la qualità del gioco soddisfi gli alti standard del combattimento aereo e del sistema di valutazione stilistica di Devil May Cry. Il 25 gennaio è stato introdotto nel gioco un nuovo personaggio con uno stile diverso: Nero, il “Devil Bringer”. Questa edizione limitata di Nero mette in mostra le potenti abilità del suo Devil Bringer.

Con l’introduzione di Nero il 25 gennaio, i giocatori possono ora sperimentare le sue classiche azioni e abilità di Devil May Cry 4 controllandolo. Ciò offre senza dubbio ai giocatori una fresca selezione di personaggi, consentendo una maggiore varietà di gameplay. In Devil May Cry 4, Nero è caratterizzato come un individuo spiritoso e risoluto. Inoltre, possiede formidabili poteri demoniaci e la capacità di riprendersi rapidamente. Queste sue forze lo rendono un personaggio indispensabile nelle battaglie e un eroe nel cuore dei giocatori. In Devil May Cry Mobile, il design di Nero è stato fedelmente ricreato, consentendo ai giocatori di continuare a sperimentare le sue classiche azioni e abilità di Devil May Cry 4. Controllando Nero, i giocatori possono sentire la sua immensa forza e rivivere le iconiche scene di battaglia.

Pertanto, si consiglia a “Devil Bringer” Nero di fare squadra con “Fists of Salvation” e “Spark Igniter” per accendere e far detonare rapidamente il marchio, godendo dell’output esplosivo definitivo.