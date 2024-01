HONOR annuncia una collaborazione con Alvaro Morata per l’HONOR Magic6 Lite

In una collaborazione senza precedenti, HONOR, il marchio globale di tecnologia premium, è orgoglioso di collaborare con la superstar del calcio Alvaro Morata per mostrare l’impareggiabile durata e le caratteristiche avanzate di HONOR Magic6 Lite. La campagna, intitolata “#KickitLikeHONOR with #HONORMagic6Lite”, sfrutta l’eccezionale abilità calcistica di Morata per mettere alla prova i limiti di questo smartphone all’avanguardia. Rinomato per le sue notevoli abilità in campo, Alvaro Morata porta la sua forza, precisione e agilità in questa sfida unica. Il famoso attaccante spagnolo dimostrerà la straordinaria resistenza dell’HONOR Magic6 Lite e le sue eccellenti prestazioni, sottoponendolo a una serie di prove ispirate al calcio. Infatti, questa collaborazione non è solo una prova di resistenza, ma una celebrazione della sinergia tra un talento sportivo di livello mondiale e una tecnologia all’avanguardia.

Alvaro Morata ha dichiarato:

Calciare un pallone con tutte le mie forze contro l’HONOR Magic6 Lite e vedere lo smartphone resistere all’impatto è stato incredibile. Questo telefono rispecchia la durezza e la resistenza necessarie nel calcio, rendendolo un campione a tutti gli effetti. È davvero costruito per resistere agli imprevisti

L’eccitazione e il divertimento non si fermano in campo. Ora, i tifosi possono unirsi a questa esperienza su social come: Facebook, Instagram e TikTok. Infatti, utilizzando filtri AI appositamente progettati per TikTok, si può partecipare alla campagna in modo interattivo e innovativo. Questi filtri unici, ispirati alle sfide di Morata, offrono un’esperienza coinvolgente, consentendo ai fan di vivere virtualmente l’emozione e di dimostrare il loro amore per il calcio e la tecnologia. Dotato di HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop Display, il dispositivo promette un’eccezionale resistenza alle cadute, facendo eco a quella di Morata in campo. Grazie a questa caratteristica, è il primo smartphone ad aver ottenuto la certificazione Five Star Overall Drop Resistance di SGS.