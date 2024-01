EA Sports FC 24: Erling Haaland sarà nella Squadra dell’Anno

Un nuovo teaser allude al fatto che Erling Haaland, noto anche come “The Striking Viking”, sia stato scelto per la Squadra dell’anno di EA SPORTS FC (TOTY). Nel filmato appena pubblicato, sia Haaland sia EA SPORTS FC 24 sembrano rivelare che il norvegese sarà l’attaccante centrale della Squadra dell’anno di quest’anno. Il video mostra come “The Striking Viking” venga celebrato come un vero e proprio vichingo – includendo pietre runiche, montagne innevate e foreste fredde.

Un onore che segnerebbe non solo l’ingresso dell’attaccante del Manchester City nel prestigioso undici per la prima volta, ma sarebbe anche il primo norvegese maschio ad essere incluso nel Team of the Year. L’estate scorsa era già stato utilizzato il video “Welcome to Haa-land” per annunciare che Erling Haaland sarebbe stato il protagonista della copertina del nuovo EA SPORTS FC 24. Il filmato è stato pubblicato in collaborazione con Visit Norway e si contraddistingue perché mostra i panorami norvegesi trasformati in Haa-land. Il nuovo teaser sembra essere una continuazione di “Welcome to Haa-land”, con diversi riferimenti alla star mondiale norvegese. Tra le altre cose, il video mostra uno scalpello che scolpisce il trofeo TOTY, proprio come una pietra runica.

Articoli Consigliati Palworld: disponibile, trailer di lancio Indiana Jones e l’Antico Cerchio Anteprima: una frusta è per sempre