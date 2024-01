Avowed Anteprima: a testa bassa nel mondo di Eora

Durante l’Xbox Developer Direct del 18 gennaio, Obsidian Entertainment ha annunciato che Avowed, il suo prossimo e imponente RPG open world, verrà lanciato in autunno, con Xbox Series X|S e PC come uniche piattaforme per le quali è previsto il rilascio. Dopodiché, ha colto l’occasione per pubblicare uno sguardo approfondito al gameplay sotto forma di un trailer da ben 7 minuti, un segmento molto corposo rispetto a quanto era stato divulgato finora. Oltre a rivelare una finestra di lancio provvisoria per il loro peculiare gioco di ruolo in prima persona, l’estesa dimostrazione ha anche fornito agli spettatori un rapido sguardo ai combattimenti frenetici e alla trama piena di scelte che potranno affrontare una volta varcata la soglia del mondo di Eora. I più attenti avranno compreso ormai da tempo che Eora è lo stesso mondo in cui è ambientata la serie Pillars of Eternity ma, mentre questi ultimi sono RPG tradizionale con visuale a volo d’uccello e combattimenti a turni, Avowed è molto più simile a The Elder Scrolls V: Skyrim in termini di struttura ludica, con battaglie in prima persona, esplorazione, magia e una trama basata su una pletora di decisioni che, una volta formulate, avranno un impatto considerevole sulla narrazione.

Avowed: in altre parole, siete una banda di vigilantes

Facendo un passo indietro nel tempo, il gioco è stato rivelato per la prima volta con un breve teaser nel luglio 2020, durante un altro showcase di Microsoft. Tuttavia, pur essendo realizzato con l’Unreal Engine 4 come l’altro RPG in prima persona di Obsidian, The Outer Worlds, a differenza delle loro precedenti produzioni Avowed sarà un’esclusiva per Xbox e PC, abbandonando almeno per il momento i possessori di PlayStation e Switch. In effetti, la cosa non sorprende più di tanto se consideriamo che Microsoft ha acquisito Obsidian Entertainment nel 2018 e pubblicherà Avowed sotto l’etichetta Xbox Game Studios. E, come tutti gli altri first-party per Xbox, lo renderà disponibile sin dal primo giorno sul servizio in abbonamento Game Pass. Dopo essere divenuta parte di Microsoft, Obsidian ha sviluppato e pubblicato Grounded, un gioco di sopravvivenza in prima persona lanciato sempre in esclusiva su Xbox e PC nel luglio 2020. The Outer Worlds ha visto invece la luce un anno prima, nel 2019, e tanto l’impronta ruolistica quanto la struttura ludica hanno ricordato a molti, a ragion veduta, l’apprezzata avventura post-apocalittica del 2010, Fallout: New Vegas. The Outer Worlds era in fase di sviluppo prima che Microsoft finalizzasse la fusione aziendale, e come tale è stato pubblicato da Private Division su diverse console, compresa una versione purtroppo molto, molto approssimativa per Switch.

Ambientato nelle Terre Viventi, parte del creato introdotto per la prima volta in Pillars of Eternity, veniamo chiamati ad interpretare il ruolo di emissari della lontana terra di Aedyr, inviati a indagare sulle voci di una piaga che si sta diffondendo, e ben presto scopriremo un legame personale con le Terre Viventi e un antico segreto che minaccia di distruggere ogni cosa. Esplorando il territorio, noteremo che l’isola ospita molti ambienti e paesaggi diversi, ognuno con un ecosistema unico. Ma quello in cui ci muoveremo è anche un luogo di misteri, segreti, pericoli e avventure nel quale abbondano scelte e conseguenze. Il combattimento è variegato e consente di combinare lame, incantesimi e scudi. Inoltre, è possibile utilizzare incantesimi per intrappolare, congelare o bruciare i nemici e utilizzare gli archi per attaccare a distanza. Saremo in grado di impiegare dotazioni personalizzabili, che includono la scelta di armi o altri strumenti diversi per ogni mano. Abbiamo visto combinazioni di spade, scudi, bacchette, sortilegi e financo pistole. Una volta in battaglia, la miscela di svariate abilità offensive e difensive, come blocchi e parate, induce allo studio di tecniche e stili di lotta particolarmente individuali.

Nella fattispecie, mi ha colpito parecchio la facoltà di impugnare due verghe magiche in contemporanea. Al di là degli scontri veri e propri, abbiamo anche imparato qualcosa di più sull’approccio di Avowed ai dialoghi e alle missioni: l’avventura sembra incentrata su situazioni moralmente complesse e imprevedibili, dove le scelte che saremo chiamati ad esprimere determineranno le fasi successive della storia. Si tratta di un aspetto piuttosto comune nel genere, che Obsidian ha sempre cercato di amplificare al massimo, ma è stato bello vedere le meccaniche in azione durante un incarico secondario che verteva su diversi soldati uccisi e la richiesta di decidere se un superstite si fosse dato vigliaccamente alla fuga, lasciando gli altri al loro destino.

Non posso affrontare da solo quei mostri

La game director Carrie Patel ha dichiarato che lo studio abbraccia e incoraggia “le sfumature morali e le zone grigie” e le ripercussioni delle scelte fatte dai giocatori si ripercuoteranno sul mondo intero, anche quelle che decideranno la conclusione di quest secondarie come la suddetta. Resta naturalmente da verificare quanto sarà realmente ramificata la narrazione, o se l’impianto non sia basato su semplici decisioni binarie che spostano poco o nulla della trama, eccezion fatta per qualche PNG che esprimerà gratitudine o risentimento nei nostri confronti. Ricordiamo inoltre che al nostro fianco si schiereranno compagni appartenenti a specie diverse, ciascuno con i propri talenti che li differenziano dagli altri: potremo farci accompagnare da uno scorbutico ex mercenario oppure da un mago eccentrico e curioso, che verranno a loro volta influenzati dalla strada che decideremo di imboccare di volta in volta e chiederanno il nostro aiuto per raggiungere gli obiettivi che avevano già definito prima di incontrarci.

Da quello che sappiamo, Avowed sarà un gioco completamente open world, con una mappa decisamente più densa e movimentata rispetto a quella di Skyrim. Inoltre, sfoggerà un sistema meteorologico in tempo reale e uno strumento di creazione dei personaggi molto avanzato. La reattività del mondo, sia caratteriale che ambientale, è uno degli aspetti su cui Obsidian ha concentrato maggiormente gli sforzi, ragion per cui il titolo farà abbondante uso di illuminazione avanzata, fisica complessa dei corpi e intelligenza artificiale di alleati e contendenti di nuova generazione. Per concludere, un ulteriore aspetto positivo, almeno per l’utenza PC, è il supporto garantito alle mod: non possiamo ancora sapere se gli autori più gettonati per la categoria si daranno da fare anche su Avowed, ma la sensazione che quest’ultimo disponga di un grandissimo potenziale è fuor d’ogni ragionevole dubbio.

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Xbox Game Studios

Data d’uscita: Autunno 2024

Benché il combattimento mostrato porti ancora con sé qualche incertezza da sciogliere, la direzione artistica generale è degna di nota e il sistema di illuminazione decisamente migliorato rispetto a quanto visto fino ad oggi. La rapidità con cui possiamo cambiare le dotazioni impugnate e il modo in cui le bocche da fuoco rudimentali si mescolano alle armi bianche e alle stregonerie promette di mantenere sempre alta l’attenzione del giocatore, che dunque potrà sfruttare gli strumenti offensivi più adatti alla situazione senza navigare in un mare infinito di menù. Nel complesso, la nuova presentazione è riuscita a convincermi e non vedo l’ora che sia già autunno: le avventure ruolistiche di Obsidian raramente mancano il bersaglio, e mi auguro che Avowed sia la prossima ad aggiungersi alla bacheca delle loro opere migliori.