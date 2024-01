Palworld: disponibile, un milione di copie vendute nelle prime 8 ore

[aggiornamento] Pocketpair ha annunciato che Palworld ha raggiunto il milione di copie vendute nelle prime 8 ore circa dall’uscita, come potete vedere nel tweet qui sotto, con gli sviluppatori che ringraziano i giocatori.

Palworld has sold over 1 million copies in about 8 hours since release!

Thank you to everyone for playing!#Pocketpair #Palworld pic.twitter.com/HbllMotIJr — Palworld (@Palworld_EN) January 19, 2024

[notizia originale] Dopo l’anteprima di qualche giorno per chi aveva pre-ordinato il gioco, da oggi 19 gennaio Palworld esce ufficialmente, in accesso anticipato su PC, Xbox One e Xbox Series X/S – anche attraverso Game Pass. Il titolo è un survival crafting game con i mostri collezionabili, i “pal” appunto, e per l’occasione il team Pocketpair ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in cima alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco:

Sopravvivi

La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal…

Cavalca ed esplora

Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.

Costruisci

Vuoi costruirti una piramide? Ti basterà metterci a lavorare un sufficiente numero di Pal. Non preoccuparti: le leggi sul lavoro non si applicano ai Pal.

Organizza la tua vita

Accendi il fuoco, genera elettricità, estrai minerali… Raduna Pal capaci di svolgere ogni genere di attività per assicurarti lo stile di vita ideale.

Coltiva i campi

Ci sono Pal specializzati in semina, irrigazione e raccolto. Goditi il fascino della vita bucolica insieme a loro.

Lavoro e produzione di massa

La produzione di massa è possibile solo grazie ai Pal abili nel lavoro manuale. Costruisci delle fabbriche e assegna loro i Pal giusti. I Pal lavorano finché hanno cibo, inesorabilmente, fino alla morte.

Esplora i dungeon

Nessun posto è troppo pericoloso finché ci sono i Pal al tuo fianco. Alla peggio, fatti scudo col loro corpo. Ogni Pal è disposto a sacrificare la vita per te.

Riproduzione e tratti ereditari

Quando i Pal si riproducono, i figli ereditano le caratteristiche dei genitori. Fai accoppiare Pal rari per generare un super esemplare!

Un crimine: il bracconaggio

Nelle riserve, vivono Pal considerati specie protette. Infiltrarsi e rubarli è un modo veloce per diventare ricchi! Dopotutto, se non ti scoprono, non hai commesso alcun crimine.

Multiplayer

Il gioco prevede il multiplayer. Invita i tuoi amici e partite insieme verso l’avventura! Ovviamente, è possibile anche affrontare altri giocatori e fare scambi.

*Le sfide tra giocatori saranno implementate in un aggiornamento successivo.