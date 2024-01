TIEBREAK Official game of the ATP and WTA è disponibile in accesso anticipato, mostrata la roadmap

NACON and Big Ant Studios hanno annunciato che TIEBREAK Official game of the ATP and WTA, il nuovo gioco di tennis dai creatori di AO Tennis 2 e Tennis World Tour 2, è disponibile in accesso anticipato per PC (Steam). Uscirà poi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

È stata anche condivisa la roadmap, che potete vedere più avanti nella notizia.

Questa la descrizione del gioco:

TIEBREAK è il gioco di tennis ufficiale dell’ATP e della WTA. I giocatori con il controller in mano possono portare il loro stile di gioco sui campi più grandi e far valere il loro valore contro il computer o la community in modalità multiplayer.

Il lancio dell’accesso anticipato offre ai giocatori la possibilità di scendere in campo virtuale, mentre le stagioni di tennis ATP e WTA 2024 prendono il via. L’obiettivo degli sviluppatori in questa fase è utilizzare il feedback dei giocatori per sviluppare ulteriormente il gioco di tennis più autentico e ambizioso in circolazione.

La versione ad accesso anticipato include un set iniziale di tennisti ufficiali ATP e WTA tra cui Belinda Bencic, Taylor Fritz, Marta Kostyuk, Petra Kvitova, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Andy Murray, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Shuai Zhang, Alexander Zverev. Include anche la modalità Partita veloce, che consente di giocare su tutti i campi delle serie ATP Masters 1000 e WTA 1000, mentre i tutorial di base aiuteranno i giocatori a imparare e a migliorare il proprio gioco.

Questa fase di accesso anticipato incorporerà ulteriori contenuti con licenza ufficiale WTA/ATP, nuove modalità di gioco, miglioramenti e bilanciamento del gioco nei prossimi mesi, con aggiornamenti regolari fino alla versione finale del gioco. Qui sotto la roadmap di TIEBREAK Official game of the ATP and WTA, da febbraio a maggio:

Febbraio – marzo

· 10 – 15 giocatori con licenza aggiuntivi

· Giocatore e creatore di luoghi

· Partite personalizzate online

· Modalità torneo online

· Miglioramenti del gameplay basati sul feedback

Aprile – maggio

· 10 – 30 giocatori con licenza aggiuntivi

· Tutorial avanzati

· Programmazione dei tornei online

· Modalità Carriera che include tornei ATP/WTA aggiuntivi

· Miglioramenti del gameplay basati sul feedback