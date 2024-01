Genshin Impact: la versione 4.4 in arrivo il 31 gennaio

Hoyoverse ha annunciato nell’odierna livestream che Genshin Impact si aggiornerà con la versione 4.4 “Brezza di Primavera” il 31 gennaio. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di “Xianyun”.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in cima alla notizia.

Articoli Consigliati Behaviour Interactive: licenziamenti per 45 dipendenti TIEBREAK Official game of the ATP and WTA è disponibile in accesso anticipato, mostrata la roadmap

Punti salienti della versione 4.4 di Genshin Impact:

– Liyue si espande a nordovest con la Vallata Chenyu, un’area avvolta nella nebbia e collegata a Fontaine

– Evento del Festival delle lanterne e mini giochi con un nuovo completo gratuito per Xingqiu da riscattare

– Due nuovi personaggi giocabili: Xianyun, personaggio da 5★ di Anemo dotato di catalizzatore, e Gaming, personaggio da 4★ di Pyro dotato di claymore

– Ricompense gratuite da riscattare, tra cui 10+3 Destino intrecciato e 2 Resina fragile

– Nuovi completi di Shenhe e Ganyu disponibili a un prezzo scontato per un periodo limitato

Qui sotto maggiori dettagli e screenshot, dal comunicato ufficiale della versione 4.4 di Genshin Impact:

Il Festival delle lanterne, che in quest’edizione ha come tema gli aquiloni, accoglie un nuovo anno di prosperità con una marea di ricompense. Nuove storie, mini giochi e oggetti riscattabili, come il nuovo completo di Xingqiu, saranno disponibili per voi. Oltre ai festeggiamenti per il nuovo anno, sarà possibile ottenere fino a 10 Destino intrecciato dall’evento di accesso giornaliero a tempo limitato, e 3 Destino intrecciato e 2 Resina fragile aggiuntivi verranno inviati alla vostra posta di gioco. I nuovi completi di Ganyu e Shenhe saranno inoltre disponibili a un prezzo scontato al Negozio di gioco per un periodo limitato.

Oltre al nuovo anno, Teyvat si prepara ad accogliere due nuovi personaggi giocabili: Xianyun, la forma umana di un’Adepta che i giocatori avranno già avuto modo di conoscere dalle storie precedenti, e Gaming, un giovane ballerino di danza Wushou. Xianyun, nota anche come

Vestale delle nuvole, è un personaggio di Anemo da 5★ dotato di catalizzatore. Xianyun è in grado di balzare in aria e scattare in avanti due volte, curare i personaggi vicini e potenziarne l’altezza di salto e l’attacco in picchiata. Gaming invece è un personaggio da 4★ di Pyro dotato

di claymore che integra la sua amata danza Wushou nel combattimento. Per quanto riguarda le due fasi dei desideri evento della versione 4.4, nella prima Xianyun e Gaming faranno il loro debutto insieme alla rerun di Nahida, mentre nella seconda ci saranno le rerun di Xiao e Yae Miko.

La Vallata Chenyu, l’ultima area aggiunta a Liyue, è una bellissima regione di montagne avvolte nella nebbia, cascate, villaggi fiorenti e storie misteriose degli Adepti. Il Villaggio Qiaoying è noto per la produzione del tè secondo i metodi tramandati dagli Adepti. Più a ovest sorge il Pontile Yilong, un collegamento importante per il commercio tra Liyue e Fontaine e rinomato per i suoi straordinari ascensori ad acqua.

Ma buona parte della Vallata Chenyu è costituita da aree dove pochi osano mettere piede. Grazie alla benedizione degli Adepti, potrete trasformarvi in una carpa speciale per librarvi nel cielo e raggiungere aree altrimenti inaccessibili, e durante il viaggio, incontrerete anche bestie leggendarie che vagano nella Vallata Chenyu. Una delle più temibili e misteriose fra queste, il Suanni solitario, sarà un nuovo boss nemico.

Due nuove e importanti funzioni verranno impiegate per raffigurare la Vallata Chenyu con un tocco di stile Shan shui. La “Global Far Fog” (GFF) fa sì che la nebbia e le nuvole cambino densità e direzione lungo le montagne, prendendo in considerazione l’altezza, il terreno e altre condizioni. L’altra nuova funzione, la “Gradient Tint Rock”, colora le montagne di ciano scuro, verde o marrone chiaro in base all’altezza, alla distanza della visuale, alle caratteristiche delle rocce e alla struttura di ogni montagna.