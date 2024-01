Behaviour Interactive: licenziamenti per 45 dipendenti

Tra i tanti team di sviluppo che hanno avuto tagli del personale in questo ultimo periodo, si aggiunge anche Behaviour Interactive, di Dead by Daylight. Pochi giorni fa era capitato anche a Thunderful Games.

Come riportato da Kotaku, Behaviour Interactive, sviluppatore di Dead by Daylight, ha confermato di aver licenziato circa 45 dipendenti, colpendo diversi reparti.

Il team ha dichiarato in un comunicato: “Recentemente, le mutate condizioni di mercato hanno reso necessario modificare la portata di diversi progetti di Behaviour. In queste situazioni, la nostra preferenza è sempre quella di riassegnare i talenti ad altri progetti. Purtroppo, questa opzione non è sempre disponibile. Queste partenze rappresentano meno del 3% della nostra forza lavoro totale”.

A novembre Behaviour Interactive aveva annunciato che Dead by Daylight aveva superato i 60 milioni di giocatori. L’azienda sta anche espandendo l’IP horror attraverso collaborazioni con altri sviluppatori. Supermassive Games sta sviluppando un gioco d’avventura narrativo per giocatore singolo, The Casting of Frank Stone, mentre Midwinter Entertainment sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer PvE, anch’esso ambientato nell’universo di Dead by Daylight. Proprio per quel che riguarda il titolo horror multiplayer, sono state recentemente mostrate le abilità del prossimo sopravvissuto in arrivo nel gioco, ovvero Alan Wake.