Deviator: nuovo trailer del metroidvania, con demo in arrivo il primo febbraio

Il publisher SapStaR Games e il team di sviluppo Gami Studio hanno fatto uscire un nuovo trailer di Deviator, metroidvania incentrato sui deflect con grafica 2D disegnata a mano. Potete vedere il filmato in cima alla notizia. Una demo a tempo limitato sarà disponibile su Steam dal primo febbraio. Il gioco completo arriverà nel corso dell’anno (data ancora non rivelata)

Questa la descrizione del gioco, attraverso proprio la pagina Steam:

Basta solo deviare!

Non chiedetelo, deviate e basta! Il deflect è la meccanica di combattimento principale di “Deviator”, che vi permette di trasformare in nulla i feroci attacchi del nemico con un tempismo preciso. Esercitatevi diligentemente, amici miei; se siete troppo lenti, sarete sconfitti. Dopotutto, non vorreste subire un colpo da un nemico.

Potenziamento!

Ogni battaglia è un gioco d’ingegno teso ed emozionante. Quando gli attacchi e i deflect hanno successo, il personaggio accumula continuamente slancio. Una volta superata la soglia, è possibile entrare in un potente stato di potenziamento. In questo stato, il personaggio ottiene molteplici vantaggi, con danni e sensazioni di gioco migliorati.

Mentre essere picchiati dai mostri può sembrare pietoso, lo stato potenziato è davvero fantastico.

Tutto disegnato a mano, tutto bello

Questo mondo fantastico è costruito con una vivida grafica 2D disegnata a mano. Dai nemici agli edifici, passando per gli stili diversi delle varie regioni, tutto lascia un’impressione profonda. Le verdi foreste, l’oscura città meccanica, i canyon infidi e ghiacciati… Ma non perdetevi troppo nello scenario, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

“Molto facile, ma sto morendo”.

Attenti a dove mettete i piedi! Il pericolo si nasconde ovunque in questo mondo. Il gioco offre numerosi livelli impegnativi per dimostrare le proprie abilità. Naturalmente, l’esperienza del fallimento può essere altrettanto esaltante. Preparatevi a “soffrire”.