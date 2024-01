AI Limit: l’ARPG arriverà quest’anno su PC e PS5, nuovo trailer

AI Limit, action-RPG sci-fi/postapocalittico che fa parte del PlayStation China Hero Project, arriverà durante questo 2024 su PlayStation 5 e PC, via Steam. Ad annunciarlo, il publisher CE-ASIA e il team di sviluppo Sense Games, che tornano a parlare del gioco con l’apertura proprio della pagina Steam. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia. Protagonista del gioco è Arrisa, una Blader dotata di immortalità, che dovrà esplorare le rovine dell’ultima città dell’umanità per trovare la speranza di una nuova vita.

Ulteriori dettagli su gameplay, ambientazioni, artwork, futuri aggiornamenti, la demo e la data di uscita, verranno svelati successivamente. La versione PS4, precedentemente prevista, non ci sarà più.

Il titolo era stato mostrato al ChinaJoy del 2019, qui sotto una panoramica del gioco sempre dalla nuova pagina su Steam:

Esplora un mondo sconosciuto e apocalittico

Dopo l’improvviso e misterioso collasso dell’ecosistema artificiale, si sono verificati disastri naturali e guerre, la civiltà è stata spazzata via. Nei secoli successivi, una strana sostanza nota come Fango si è diffusa ovunque e sono emersi dei mostri.

Entrerete nell’ultima città dell’umanità, Havenswell, esplorando fogne fredde e umide, strati di baraccopoli, la città del cielo sopra il lago e così via, alla ricerca della verità sulla distruzione della civiltà in rovine infestate da mostri. Viaggia tra le meraviglie, affronta nemici misteriosi e mortali e metti fine a una storia inquietante e disperata.

Un viaggio con una missione misteriosa

Blader ha l’aspetto di un essere umano, ma in realtà è una nuova forma di vita creata da una misteriosa tecnologia. Con le loro missioni, intraprendono un viaggio solitario e pericoloso e, grazie al potere dei Rami, si ripresentano dopo una morte fatale.

Ora che i Rami sono stati distrutti, voi, come uno dei Blader, dovrete cercare e riparare i Rami in tutta la città. Incontrerete umani e compagni Blader anch’essi in grave difficoltà, sentirete le loro gioie e i loro dolori, nonché la loro fede nella disperazione, e insieme scoprirete la verità dietro le piaghe e i disastri.

Affrontare a testa alta un nemico schiacciante e misterioso

Guerrieri che perdono se stessi e degenerano in bestie impazzite;

Una macchina per uccidere che cammina nei cieli ricoperta di lame affilate come rasoi;

Bestie colossali che calpestano la terra e devastano le città con scontri ed esplosioni.

Dovrete sfidare le potenti bestie di più forze nella morte e nella rinascita più e più volte, cogliendo le pause dai feroci attacchi e facendo di tutto per vincere e continuare il viaggio verso la fine del mondo.

Sperimenta diverse ed incredibili battaglie d’azione.

Ampia varietà e numero di armi.

Mescolare e abbinare le armi e le abilità delle armi.

Aumenta la velocità di sincronizzazione con attacchi coraggiosi e difese sagge, per diventare ancora più forte in battaglia.

Il meccanismo di trasformazione della mano sinistra può azionare decine di incantesimi, attaccare o assistere a volontà.

Utilizzate sistemi multipli per ottenere una ricca combinazione di mosse e cogliete l’opportunità nel continuo scambio di attacchi e difese.

Esplora le rovine della città alla ricerca di armi potenti, abiti e reliquie di antiche civiltà

Addentratevi nelle inquietanti e magnifiche rovine della città e scoprite armi e vestiti di diversi stili e capacità, invasi da potenti mostri o nascosti nelle profondità degli intricati vicoli. Oltre alle loro caratteristiche di combattimento, le armi e i vestiti offrono variazioni estetiche uniche, per cui è possibile scendere in battaglia con un look unico!Inoltre, durante l’esplorazione è possibile trovare reliquie di antiche civiltà sparse in tutta l’area. Sfrutta l’abilità del tuo Blader per leggere i ricordi lasciati su di esse e scopri la storia di Havenswel!