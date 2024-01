Indiana Jones Speciale: il viaggio dell’archeologo tra film e giochi

Indiana Jones al cinema: i film, la serie tv e i videogiochi

Indiana Jones ha lasciato un segno nel cinema, basti pensare a tutte le scene e battute più iconiche dei film, dal masso rotolante de I predatori dell’arca perduta, alla fuga sulle rotaie nella miniera del Tempio maledetto, alle avventure tra i segreti del Santo Graal fino alle leggende dei Maya. Ma non ricordiamo solo i film, ma anche la serie del giovane personaggio, andata in onda tra il 1992 al 1996 e diretta da George Lucas.

Si può quindi dire che sul personaggio c’è stata una vera e propria crescita, fino a raggiungere il suo decorso, concluso poi nell’epilogo della saga segnata da il Quadrante del destino. A prescindere da quello che il pubblico può pensare su quest’ultimo capitolo, fa sempre male dover dire addio a un personaggio così amato, sia per i suoi fin e sia per l’attore stesso che lo ha interpretato, che nel fiore dei suoi ottantun anni non poteva certamente rimanere a interpretare un personaggio così complesso.

Harrison Ford non interpreterà più Indiana Jones (non al cinema, probabilmente, anche se continuerà a prestargli il volto in eterno) ma le avventure del personaggio non sono certamente finite, e oltre che a gustarcele ancora su Disney+, potremmo viverle ancora attraverso un nuovo videogioco, e a darci questa notizia è stata proprio la Bethesda.