Palworld: superati i 2 milioni di giocatori in 24 ore, risolti alcuni problemi online

Palworld è sicuramente il titolo del momento. Il survival/crafting game con i mostri collezionabili ha attirato l’attenzione di tanti giocatori, tanto da arrivare ad un milione nelle prime 8 ore. Ora di ore ne sono passate ventiquattro, e il numero di giocatori è raddoppiato. Pocketpair ha infatti annunciato che il gioco, nel suo primo giorno di vita, ha raggiunto i due milioni di giocatori.

Palworld has sold over 2 million copies in 24 hours since release! Thank you to everyone for playing! #Pocketpair #Palworld pic.twitter.com/gosLEqUjnq

Inoltre, il team ha fatto sapere che, visto l’alto numero di giocatori in contemporanea (700 mila) ci sono stati alcuni problemi online, relativi al tentativo di ospitare partite in cooperativa. Ora è stato confermato che un aggiornamento ha risolto gli errori e i problemi di connettività durante l’hosting di partite cooperative su Xbox e PC.

Ciao a tutti,

Per quanto riguarda i problemi di connessione durante il tentativo di ospitare la cooperativa:

Il numero di giocatori ha superato i 700.000 giocatori contemporanei e si è verificato un problema nel backend di Epic Games.

Abbiamo avuto una riunione d’emergenza con il team di Epic Games e abbiamo chiesto loro di aggiungere un aggiornamento al backend di Epic Games con breve preavviso. Abbiamo confermato che questo aggiornamento ha risolto gli errori e i problemi di connettività durante l’hosting di partite cooperative su Xbox e PC.

Dovreste notare un miglioramento della connettività e gli errori dovrebbero scomparire a breve.

Grazie per il vostro continuo supporto a Palworld.

