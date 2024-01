Last Epoch: trailer in attesa del lancio della versione 1.0 a febbraio

Il 21 febbraio Last Epoch uscirà dall’accesso anticipato, partito nel marzo 2019, e arriverà su PC con la versione 1.0. Ad un mese quindi dal rilascio, Eleventh Hour Games ha fatto uscire il trailer di lancio, dal titolo “Echoes frome the Void”, che alterna fasi cinematografiche a gameplay, e che potete vedere in cima alla notizia.

Inoltre, annunciata l’apertura dei pre-ordini delle edizioni aggiornate: sono state presentare le edizioni Deluxe e Ultimate, disponibili per l’acquisto. Fino al lancio della 1.0 il 21 febbraio, chiunque acquisti o abbia acquistato una qualsiasi edizione di Last Epoch riceverà l’esclusivo animale cosmetico Baby Chronowyrm “Golden Guppy”.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Last Epoch combina viaggi nel tempo, emozionanti dungeon crawling, un’avvincente personalizzazione del personaggio e una rigiocabilità infinita per creare un gioco di ruolo d’azione per veterani e neofiti. Viaggiate attraverso il mondo del passato di Eterra e affrontate imperi oscuri, divinità iraconde e terre selvagge incontaminate, per trovare un modo di salvare il tempo stesso dal Vuoto.

Caratteristiche principali

15 Classi Mastery

Inizia la tua avventura come una delle cinque potenti classi e, nel corso del tuo viaggio, ascendi a una classe Mastery unica che sblocca abilità e opzioni di build più specializzate.

Oltre 100 skill tree

Ogni abilità ha un proprio albero di potenziamento che vi permetterà di controllare, modificare e potenziare il vostro stile di gioco. Trasformate i vostri scheletri in arcieri, i vostri fulmini in fulmini a catena o fate in modo che il vostro colpo del serpente evochi serpenti per combattere al vostro fianco!

Caccia a bottini rari e potenti

Riempite il vostro arsenale di oggetti magici che potrete creare alla perfezione, cambiate le regole della vostra build con potenti oggetti unici e set, e avrete sempre il prossimo upgrade all’orizzonte grazie al sistema di loot profondo e randomizzato di Last Epoch.

Sistema di crafting gratificante

Gli oggetti che brandisci sono tuoi e li puoi forgiare! Il sistema di crafting di Last Epoch, apprezzato dalla comunità, vi permette di controllare la progressione del potere del vostro personaggio, con meccaniche di potenziamento robuste e deterministiche.

Scoprire il passato, riformare il futuro

Viaggiate in diversi momenti del tempo, dove scoprirete le numerose fazioni e i segreti che esistono nel mondo di Eterra e lotterete per impostare la linea del tempo su un nuovo percorso.

Ri-giocabilità infinita

Grazie alla ricchezza di classi e abilità da personalizzare, ai profondi sistemi di gioco, al bottino randomizzato e al continuo sviluppo, Last Epoch è un gioco che vi farà tornare per gli anni a venire.

Facile da imparare, difficile da padroneggiare

Ci siamo impegnati a rendere il gioco accessibile sia ai nuovi giocatori che ai veterani, permettendovi di buttarvi nella mischia rapidamente e fornendo molte risorse di gioco. Ma non lasciatevi ingannare: Eterra vi aspetta con molti pericoli che richiedono una certa padronanza del combattimento e della costruzione di edifici.

Zero pay-to-win

Last Epoch non offrirà mai vantaggi di gioco grazie alla possibilità di spendere denaro reale. Crediamo nella creazione di un ambiente equo per tutti i giocatori.