Palworld: PETA contro il titolo di Pocketpair

Come vi abbiamo fatto sapere, e come vi sarete accorti, Palworld è indubbiamente il titolo del momento: un milione di giocatori nelle prima otto ore, due milioni dopo 24. Il misto survival e mostri da catturare di Pocketpair ha fatto sicuramente centro. Ma vista una certa ambiguità di base nel titolo – si colpiscono, uccidono, si fanno lavorare – dei simil animali dalle sembianze molto carine, può venire facile pensare che alcune associazioni che puntano alla protezione degli animali intervengano per dire la propria.

La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) un’organizzazione non-profit a sostegno dei diritti animali fondata nel 1980, ha infatti voluto sottolineare la sua posizione. Del resto l’associazione era nota anche per la sua campagna contro i Pokémon (titolo da cui Palworld trae molta ispirazione), tanto da portare anche ad un gioco parodia contro il titolo Nintendo.

E nelle ultime ore PETA ha attaccato sui suoi profili social il titolo Pocketpair.

“Ci siamo sempre considerati gli esperti delle parodie di #Pokémon, ma @palworld_IT ha portato il genere a nuove profondità. Il #Palworld fa sembrare il Team Rocket come i buoni.”

Si legge nel tweet, con il video a supporto che recita:

“Ci siamo presi gioco di Pokémon dal 2012, così eravamo entusiasti riguardo all’evoluzione del genere con Palworld (o Pokèmon con le pistole). Questo è un nuovo livello totale delle pariodie di Pokémon. Palworld ti fa sparare, massacrare, schiavizzare e anche mangiare i Pal. Noi sappiamo quando andare oltre il cringe. Lavoro super-efficace, Palworld!”

Qui sotto potete vedere il tweet di PETA.

We've always considered ourselves the experts at #Pokémon parodies, but @palworld_EN has taken the genre to new depths. #Palworld makes Team Rocket seem like the good guys. pic.twitter.com/7zgo70TZwx — PETA (@peta) January 19, 2024