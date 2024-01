Starfield: disponibile l’update in beta su Steam

Dopo un breve ritardo, l’ultimo aggiornamento per Starfield di Bethesda Game Studios è ora disponibile sul ramo Beta di Steam per i giocatori PC. Si tratta del più grande aggiornamento del gioco di ruolo spaziale, con oltre 100 correzioni e miglioramenti.

Tra questi, una correzione per gli occhi del giocatore che rimangono chiusi e non lampeggiano in terza persona, e piccoli pop di animazione che si verificano raramente da questa prospettiva. Sono state inoltre corrette le creature che risultavano erroneamente invisibili su alcuni pianeti e un problema che faceva sì che i nemici rimanessero in piedi quando avrebbero dovuto cadere.

Il supporto per il widescreen è stato ulteriormente migliorato con il supporto per i monitor 32:9, 21:9 e 16:10. Sono inoltre disponibili miglioramenti visivi per la pelle e gli occhi dei PNG in mezzo alla folla, l’acqua, le ombre di contatto sui personaggi e i tessuti dei personaggi e altro ancora. Sono supportate le stelle che mostrano la geometria del disco solare e si possono vedere le ombre sugli anelli planetari dalla superficie. Anche l’illuminazione di circa 73 luoghi è stata migliorata.

Le note complete della patch sono riportate di seguito. L’aggiornamento era previsto per tutti i giocatori due settimane dopo, ma i piani potrebbero essere cambiati. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.