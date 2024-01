Prince of Persia The Lost Crown: ecco l’Accolades Trailer

Prince of Persia: The Lost Crown di Ubisoft Montpelier è stato lanciato in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Un nuovo trailer di riconoscimento evidenzia alcuni degli elogi ricevuti dalla critica.

Invece di un’azione-avventura in 3D come la trilogia de Le Sabbie del Tempo, The Lost Crown è un titolo Metroidvania a scorrimento laterale. Nei panni di Sargon, i giocatori attraversano diversi luoghi pericolosi per trovare il principe Ghassan, che è stato rapito. Il giocatore è armato di due lame e di un arco, ma ha anche accesso alla manipolazione del tempo. Oltre ai nemici mitologici, dovrete affrontare boss come altri Immortali e bestie giganti.

È inoltre possibile dare un’occhiata alla demo gratuita.