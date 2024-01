Ghostrunner 2: il DLC Dragon Pack, la modalità rogue-like e il doppiaggio in cinese arrivano l’8 febbraio

Ghostrunner 2 (trovate qui la nostra Recensione), il thriller d’azione cyberpunk in prima persona del publisher 505 Games e dello sviluppatore One More Level, celebra l’Anno del Drago con una serie di aggiornamenti gratuiti dall’8 febbraio tra cui il doppiaggio in Cinese e un’espansione della modalità “Roguerunner.exe Mode” che richiederà la padronanza assoluta del wingsuit di Jack, e che includerà più elementi di parkour e più scontri con i nemici. Per i fan che hanno acquistato il Season Pass o la Brutal Edition, l’8 febbraio sarà anche la data di lancio del DLC Dragon Pack, che includerà nuovi contenuti cosmetici ispirati all’Anno del Drago e che sarà disponibile anche come acquisto stand-alone al prezzo di €4,99, i nuovi contenuti includono:

Tre skin per la katana

Tre skin per le mani

Una nuovissima skin per la motocicletta

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il sangue scorrerà nell’atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta della Custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità. Jack è tornato per affrontare il violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower e per decidere il futuro dell’umanità. Il gioco offre incredibili combattimenti con la katana, una maggiore fase di esplorazione del mondo oltre la Dharma Tower, livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto, nuove modalità e tutta l’azione già apprezzata nel primo Ghostrunner. In più, le battaglie contro i boss sono più interattive e permettono di scegliere come sopravvivere agli scontri più difficili.

Ghostrunner 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.