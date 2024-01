Warcraft Rumble: la stagione 3 arriva il 21 gennaio

A completare la rosa dei Capi della Famiglia Roccianera di Warcraft Rumble, arriva il famigerato sovrano del clan Ferroscuro: l’Imperatore Thaurissan. La sua padronanza del Fuoco e della Terra lo rende un combattente letale sia a distanza che da vicino, con il suo attacco Picco di Lava in grado di bruciare i nemici lontani e stordire quelli abbastanza folli da avvicinarsi. Se a questo si aggiungono i suoi talenti dedicati a tutto ciò che è fuoco e fiamme, il risultato è una forza da non sottovalutare.

La Stagione 3 include anche il nuovo modello Torre del Giudizio ispirato al leggendario set armatura Paladino di World of Warcraft, aggiornamenti al PvP e una serie di modifiche e miglioramenti del bilanciamento. Poco dopo l’uscita della Stagione 3 verranno apportate anche alcuni importanti aggiornamenti a diverse funzionalità di Warcraft Rumble, tra cui l’aggiunta di nuove mappe casuali in rotazione per il PvP e un nuovissimo sistema di modificatori per le partite PvP chiamato Incanti. Per tutti i dettagli sulla Stagione 3, sull’Imperatore Thaurissan e sui nuovi Incanti PvP, è disponibile il blog post dedicato. Di seguito una panoramica del gioco:

Il primo gioco di Warcraft interamente realizzato per dispositivi mobili permette di costruire e comandare armate in miniatura composte da eroi, cattivi e creature dell’universo di Warcraft. Schiera personaggi leggendari della storia di Warcraft come Jaina Marefiero, Grommash Malogrido, Boccalarga e molti altri e metti alla prova le tue abilità strategiche in una serie di modalità di gioco, sia in solitaria che contro altri giocatori. Ogni missione della ricchissima campagna per giocatore singolo presenta uno specifico rompicapo strategico in miniatura da risolvere, mentre i sistemi personaggio vs personaggio, le letali Spedizioni e molte altre modalità di gioco offriranno numerose sfide a giocatori esperti e non. Inoltre, i giocatori che completeranno il tutorial entro due settimane dal lancio riceveranno una serie di quattro oggetti robotici per personalizzare l’estetica di gioco di profili e armate.

