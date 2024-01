Palworld: le copie vendute sono aumentate di 1 milione al giorno

Considerato un semplice plagio di Pokémon (con le pistole), Palworld invece ha saputo sbalordire il mondo intere con dei numeri clamorosi e inaspettati. Il titolo sviluppato da Pocket Pair non solo si è piazzato al primo posto su Twitch tra le categorie più seguite, superando mostri sacri quali “Just Chatting” e “League of Legends”, ma ha messo a segno vendite clamorose.

Se dopo 24 ore Palword aveva venduto 1 milione di copie, la situazione è andata migliorando di giorno in giorno, con il gioco che ha aumentato il numero di unità vendute in tutto il mondo di 1 milione al giorno, arrivando a tagliare (e superare) le 5 milioni di copie vendute dopo 3 giorni dal suo lancio.

Va ricordato che Palword è attualmente disponibile in Accesso Anticipato ed è acquistabile su Xbox Series X/S e PC. Inoltre, il gioco è disponibile per il download gratuito su tutte le piattaforme per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

#Palworld has sold over 5 million copies in only 3 days!

Thank you soooo much!

In addition, thank you for all the illustrations on #PalworldArt and videos on #PalClips from all over the world!

Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/wyq5HlNDHZ

— Palworld (@Palworld_EN) January 22, 2024