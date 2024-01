Final Fantasy VII Rebirth non includerà il mini gioco dello snowboard

Final Fantasy VII Rebirth promette di essere un’esperienza enorme e, sebbene una parte significativa dei suoi contenuti opzionali sarà incentrata sui personaggi e sulla narrazione ispirati a The Witcher 3. Ovviamente ci saranno molti minigiochi in cui anche i giocatori possono cimentarsi. Di recente è stata annunciata per il gioco l’edizione limitata del Gold Saucer Glitter Globe.

In una recente intervista con Game Informer, al director Naoki Hamaguchi è stato chiesto di diversi minigiochi e nel processo ha rivelato alcune nuove curiosità. Per cominciare, Hamaguchi ha confermato che il minigioco dello snowboard dell’originale Final Fantasy VII non tornerà, quindi non andate a cercarlo all’Icicle Inn o al Gold Saucer. Un minigioco che sta tornando è il minigioco CPR, anche se a quanto pare non riapparirà esattamente come potresti ricordarlo. Parlando di questo, Hamaguchi ha detto:

L’abbiamo leggermente modificato, quindi rimanete sintonizzati.

Durante l’intervista, Hamaguchi ha affermato che il nuovo gioco di carte Queen’s Blood è il suo minigioco preferito in Final Fantasy VII Rebirth. Nel frattempo, alla domanda su quale minigioco del gioco di ruolo d’azione sia stato maggiormente migliorato rispetto alla sua incarnazione originale, Hamaguchi ha menzionato le corse dei Chocobo:

Abbiamo adattato la corsa dei Chocobo in un gioco di corse molto moderno, quindi c’è una grande differenza rispetto all’originale.

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.