Suicide Squad Kill the Justice League: la stagione di Bane sarà disponibile al day one

Come riportato dall’insider Miller Ross, Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato con la Stagione zero. Durante la nuova vetrina per l’end-game, Rocksteady ha rivelato che Bane ne sarà il protagonista. Forse la parte migliore è che i giocatori possono scegliere una stagione, anche se è finita, e ottenerne oggetti.

I giocatori riceveranno Infamy Gear e armi chiamate Bane’s Rage per tutta la stagione. Conferiscono bonus diversi in base al numero di pezzi equipaggiati: un pezzo dà un vantaggio bonus, due pezzi ne danno un altro e così via. Bane’s Rage al livello 1 ruota attorno all’aumento del danno delle granate: fai impazzire i nemici e poi raccogli le loro gocce per ottenere l’aumento del danno. Esistono più livelli da sbloccare man mano che i giocatori avanzano nel gioco finale. Le sinergie dei cattivi sono disponibili equipaggiando determinati set dell’infamia e armi famigerate. Quello presentato si chiama The Terror Behind The Mask. Quando uccidi nemici normali, le abilità del st iniziano ad accumularsi. A cinque accumuli, contro il successivo nemico potete infliggere fino al 1000% di danni in più. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato il 2 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.