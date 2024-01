Halo Infinite: la stagione 5 è l’ultima del gioco, in futuro presenterà un modello cooperativo

La stagione 5 di Halo Infinite, pubblicata lo scorso ottobre, sarà l’ultima del gioco, ha confermato lo sviluppatore 343 Industries. Invece, lo studio sta spostando il suo approccio verso un “modello operativo” a partire dal 30 gennaio, in cui offrirà 20 livelli di premi sbloccabili gratuiti ogni quattro-sei settimane. Il prossimo aggiornamento gratuito di Halo Infinite, Operation Spirit of Fire, aggiungerà nuove opzioni di personalizzazione, una nuova mappa, aggiunte alla Forgia e altro ancora il 30 gennaio. Ricordiamo che a dicembre è stata presentata la modalità Firefight King of the Hill.

L’abbandono delle stagioni più ampie e di lunga durata rappresenta un cambiamento significativo per Halo Infinite. Parlando durante un live streaming venerdì, il senior community manager di 343 Industries, John Junyszek, ha sottolineato che la società continuerà a supportare Infinite nel 2024. Tuttavia, ha confermato che lo studio sta lavorando anche a nuovi progetti, insieme allo sparatutto:

Stiamo cambiando il modo in cui ci avvicineremo all’infinito in futuro. Per i giocatori di [Master Chief Collection] questo probabilmente suonerà molto familiare. Il nocciolo della questione è che non ci riferiamo più alle “stagioni”, ci stiamo allontanando dalle stagioni. Per noi qui allo studio, sarà un anno emozionante per Halo . Abbiamo un team dedicato che lavora per supportare Halo Infinite e continuare a fornire risultati in futuro, ma sì, abbiamo anche altri team che stanno accelerando verso il futuro lavorando su progetti nuovissimi… ci sono molte cose in ballo qui.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione. Gli aggiornamenti stagionali garantiscono un’esperienza sempre nuova nel corso del tempo con eventi unici, nuove modalità e mappe, oltre a contenuti studiati per la community. Dalle impostazioni grafiche avanzate al supporto dei formati ultrawide/super ultrawide e alle combinazioni a tre tasti, fino a funzionalità come il ridimensionamento dinamico e la frequenza variabile dei fotogrammi, Halo Infinite offre la migliore esperienza su PC dell’intera serie Halo.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.