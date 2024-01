Dragon Quest Monsters il Principe Oscuro vende oltre un milione di copie

SQUARE ENIX è lieta di annunciare che DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro, l’ultimo gioco di ruolo della serie in esclusiva per Nintendo Switch, ha ufficialmente venduto oltre 1 milione di unità in tutto il mondo, in versione fisica e digitale tramite il Nintendo eShop. Questo emozionante traguardo segue la recente celebrazione del 25° anniversario dall’uscita del primo gioco della serie. Inoltre, su Nintendo eShop è disponibile una demo che permette di provare in anticipo l’avventura di Psaro e trasferire poi la propria squadra di mostri nel gioco completo alla sua uscita.

In viaggio nel fantastico mondo di Nadiria, il titolo porta i giocatori in un’avventura con Psaro, l’antagonista di DRAGON QUEST IV: Chapters of the Chosen. Nei panni di Psaro, il giocatore diventerà un Monster Wrangler, reclutando, addestrando e combattendo insieme a oltre 500 mostri unici per creare un esercito e diventare il Master of Monsterkind. Il gioco presenta anche un sistema di sintesi evoluto e sempre più intuitivo, che offre ai nuovi arrivati e ai fan della serie DRAGON QUEST Monsters la possibilità di scoprire nuove combinazioni di mostri con i loro talenti innati. Immergetevi in battaglie strategiche con una squadra di otto mostri nella trama principale o online contro altri Monster Wrangler di tutto il mondo in una varietà di modalità di battaglia online. Per celebrare questo traguardo, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente un “Mighty Meat Platter Set” come ringraziamento per il loro supporto. Il “Mighty Meat Platter Set” sarà disponibile per il download gratuito nel Nintendo eShop il 1° febbraio. Una volta scaricato, gli oggetti inclusi nel set saranno aggiunti automaticamente all’inventario del giocatore al riavvio del gioco. Il “Mighty Meat Platter Set” include:

Manky meat x 5

Monster munchies x 5

Smoked sirloin x 5

Meaty treat x 3

Beastie bites x 2

Better beastie bites x 1

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

