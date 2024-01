Honkai Star Rail: annunciata la data del live stream special 2.0

Per Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui), lo sviluppatore Hoyoverse ha annunciato la data del livestream special 2.0 del gioco, intitolato “Se si Sogna a Mezzanotte”. L’evento è previsto per il 26 gennaio alle 19:30 (UTC+8) (le 12:30 in Italia) su YouTube. Ricordiamo che il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Di seguito il comunicato:

Ciao, Trailblazers! Il programma speciale Honkai: Star Rail Versione 2.0 “If One Dreams At Midnight” verrà rilasciato ufficialmente il 26 gennaio alle 19:30 (UTC+8). Questo programma speciale sarà ospitato in un live streaming ufficiale. Dawei e il team del progetto Honkai: Star Rail consegneranno personalmente a tutti l’aggiornamento dei contenuti della versione 2.0. Segui i nostri canali ufficiali per rimanere aggiornato sulle ultime novità sulla versione 2.0!

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

