Annunciato WWE 2K24: arriverà su PC e console current-gen

Oggi, 2K ha annunciato WWE 2K24, il nuovo capitolo della famosa serie di videogiochi WWE sviluppata da Visual Concepts, che sarà presto disponibile per PlayStation 5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

Mentre percorre il suo cammino nella WWE nel tentativo di conquistare l’oro mondiale e compiere il suo destino, “The American Nightmare” Cody Rhodes sarà protagonista della copertina della edizione Standard. Le più volte campionesse e vincitrici della Royal Rumble femminile Bianca Belair e Rhea Ripley condivideranno la copertina dell’edizione Deluxe, rappresentando una novità assoluta per la presenza di due donne su una copertina di WWE 2K, mentre la copertina della Forty Years of Wrestlemania Edition presenta artwork originali che celebrano le Superstar e le Leggende più iconiche della storia di WrestleMania, tra cui The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, “Stone Cold” Steve Austin e altri ancora. WWE 2K24 presenta diverse novità per il franchise, tra cui il 2K Showcase… of the Immortals che celebra i 40 anni di WrestleMania, quattro nuovi tipi di match come Ambulance e Arbitro d’eccezione, due nuove esperienze La mia ASCESA e molti altri.

Inoltre, i fan potranno contare su un vasto roster di oltre 200 Superstar e Leggende WWE, tra cui Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, “Macho Man” Randy Savage, Chyna e altri. La grafica incredibilmente realistica e le animazioni perfezionate – con oltre il 90% delle espressioni facciali aggiornate – insieme ai miglioramenti apportati alle telecamere della rampa e alla possibilità di spostare la telecamera durante il gioco dal vivo, offrono l’esperienza WWE 2K visivamente più impressionante di sempre. WWE 2K24 edizione Deluxe e l’edizione Forty Years of Wrestlemania saranno rilasciate in tutto il mondo martedì 5 marzo 2024, seguite dalla edizione Standard e dalla edizione digitale Standard Cross-Gen venerdì 8 marzo 2024.

Cody Rhodes ha dichiarato:

Sono famoso per tenere una lista di riferimento delle tappe fondamentali che voglio percorrere verso la realizzazione della mia storia. Come appassionato di videogiochi, essere nominato Superstar di copertina di WWE 2K è molto, molto vicino alla sommità di questa lista e sono felice di lavorare con i team di 2K e Visual Concepts per dare vita a questo sogno.

Bianca Belair ha aggiunto:

Questa è un’incredibile pietra miliare nella mia carriera e sono davvero entusiasta di mostrare al mondo perché WWE 2K24 è un gioco imperdibile e un’esperienza indimenticabile per ogni fan e giocatore della WWE

Rhea Ripley commenta:

Ho dimostrato di essere la contendente più forte che abbia mai detenuto il WWE Women’s World Championship. Guadagnarmi il titolo di Superstar di copertina di WWE 2K24 è meritato e sono orgogliosa di aggiungerlo alla mia serie di successi.

Greg Thomas, presidente di Visual Concepts, ha concluso:

Dopo essere stato il gioco più valutato nella storia del franchise, il team di sviluppo di WWE 2K continua a puntare sulla qualità. WWE 2K24 offre più tipologie di match, nuove trame e personaggi in La mia ASCESA, miglioramenti alla giocabilità, un 2K Showcase in scena da 40 anni e molto altro ancora. Sono orgoglioso del lavoro svolto dal team per dare vita a questa esperienza e non vedo l’ora che i giocatori si godano il prodotto.

EDIZIONI WWE 2K24:

WWE 2K24 prevede quattro edizioni del gioco: Edizione Standard, , Edizione Deluxe, FortyYears of WrestleMania Edition e Edizione Standard Cross-Gen Digital:

• L’Edizione Standard sarà disponibile su piattaforme old-gen (console PS4, Xbox One) e PC e su console new-gen (PS5 e Xbox Series X|S). o Offerte bonus preordine: I giocatori che preordineranno WWE 2K24 EdizioneStandard riceveranno il Pacchetto Nightmare Family, un pacchetto di contenuti bonus che include quattro Superstar giocabili: due versioni alternative di Cody Rhodes (il mascherato Cody “Undashing” e lo sgargiante Stardust), nonché la versione del 1976 di suo padre, il WWE Hall of Famer Dusty Rhodes, oltre a uno dei più grandi rivali di Dusty, “Superstar” Billy Graham, tutti disponibili come personaggi giocabili. I contenuti aggiuntivi La mia FAZIONE includono tre carte La mia FAZIONE: una carta Mattel “Bruised” Cody Rhodes Rarità Oro e, per la prima volta in assoluto, il cane di Cody, Pharaoh, appare in WWE 2K come Carta Manager Rarità Oro. Inoltre, tutti i preordini digitali di qualsiasi edizione di WWE 2K24 includeranno l’Edizione Standard di WWE 2K23, il gioco con il punteggio più alto nella storia del franchise secondo Metacritic.

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L’Edizione Deluxe include l’Edizione Cross-Gen Standard, il Pacchetto Nightmare Family, più un Season Pass per tutti e cinque i pacchetti di contenuti scaricabili post-lancio; il La mia ASCESA Mega Boost e il SuperCharger; la Carta La mia ASCESA Rarità Oro Rhea Ripley, la Carta La mia FAZIONE Rarità Oro Bianca Belair e gli abiti sostitutivi per Bianca e Rhea. L’Edizione Deluxe sarà disponibile dal 5 marzo 2024, tre giorni prima delle Edizioni Standard e Cross-Gen!

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre all’Edizione Standard Cross-Gen e a tutti i contenuti bonus inclusi nell’Edizione Deluxe, la Forty Years of WrestleMania Edition include il Pacchetto Forty Years of WrestleMania, che contiene abiti diversi per “Macho King” Randy Savage (WrestleMania 6), Rey Mysterio (WrestleMania 22), Triple H (WrestleMania 30), Charlotte Flair (WrestleMania 33) e Rhea Ripley (WrestleMania 36), oltre a carte La mia FAZIONE di Rarità Oro per ciascuno di essi, lo sblocco istantaneo di tutti i personaggi giocabili dello Showcase e l’Arena WrestleMania 40, che sarà disponibile dopo il lancio. La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile dal 5 marzo 2024, tre giorni prima delle Edizioni Standard e Standard Cross-Gen!

• L’Edizione Standard Cross-Gen Digital sarà disponibile per le console PlayStation e Xbox.

L’Edizione Standard Cross-Gen Digital include l’Edizione Standard su piattaforme di generazione precedente e attuale della stessa famiglia di console e sullo stesso account

PlayStation o Xbox;