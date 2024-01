The Witcher: la piena produzione del capitolo della nuova saga dovrebbe partire entro quest’anno

CD Projekt RED ha diversi progetti legati a The Witcher, e il capitolo della prossima saga (che sia The Witcher 4, o altro nome) sarà il prossimo gioco a cui lo studio polacco dedicherà la maggior parte delle sue attenzioni.

Adam Badowski, CEO di CD Projekt, ha recentemente dichiarato a Reuters che il gioco, attualmente in fase di pre-produzione, dovrebbe entrare in piena produzione entro l’anno. Badowski ha inoltre confermato che circa 400 persone lavoreranno al gioco “entro la metà dell’anno”. A novembre il numero era di circa 330 persone.

CD Projekt RED aveva annunciato nel marzo 2022 di aver iniziato a lavorare al prossimo gioco di Witcher, nome in codice Polaris, e che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia principale per la serie di RPG fantasy. Sarà il primo gioco di CDPR realizzato con l’Unreal Engine 5 e il direttore del gioco Sebastian Kalemba ha dichiarato che sarà “un eccellente punto di ingresso” per i nuovi giocatori.

Questo capitolo della saga non è l’unico progetto a cui CD Projekt RED sta lavorando. Tra i diversi titoli, c’è anche il remake del primo e il project Sirius in sviluppo da parte di The Molasses Flood. Anche il sequel di Cyberpunk 2077 (con nome in codice project Orion) è in fase di lavorazione e si prevede che entro la fine dell’anno ci lavoreranno circa 80 persone.