Cyberpunk: CD Projekt RED sta valutando elementi multiplayer per il prossimo capitolo

Con l’uscita del DLC Phantom Liberty per Cyberpunk 2077, CD Projekt RED si sta dedicando ai suoi prossimi progetti e, anche se sembra che il primo capitolo della prossima trilogia di The Witcher avrà la precedenza quando entrerà in piena produzione nel corso dell’anno, anche il lavoro sul prossimo gioco di Cyberpunk è in corso.

A novembre era stato detto che il gioco si trovava nella fase di “progettazione concettuale” della produzione, e anche se rimarrà in queste fasi iniziali ancora per un po’, tenderà poi a crescere. Parlando di recente con Reuters, l’amministratore delegato di CD Projekt Adam Badowski ha dichiarato che il sequel, il cui nome in codice è Orion, vedrà al lavoro circa 80 persone entro la fine di quest’anno. È interessante poi notare che il co-CEO Michal Nowakowski ha anche affermato che CDPR sta prendendo in considerazione elementi multiplayer per il sequel, ma non è entrato in ulteriori dettagli.

CD Projekt ha iniziato lo sviluppo di un’esperienza multigiocatore autonoma di Cyberpunk nel 2019, ma nel 2021 è emersa la notizia che il progetto era stato cancellato; lo studio ha poi confermato di aver scelto di concentrare i propri sforzi sulla correzione e il miglioramento del gioco base dopo il difficile lancio, il che ha comportato l’accantonamento del multigiocatore. Ciononostante, CDPR aveva dichiarato già nel 2021 che in futuro sarebbero stati introdotti gradualmente elementi multigiocatore in entrambi i franchise di Witcher e Cyberpunk.