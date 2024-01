Palworld: il director risponde alle accuse di plagio

Il direttore di Palworld, gioco del momento che macina milioni di copie giornaliere dal lancio, ha risposto alle accuse di plagio, in quanto accusato di aver copiato gli artwork dei Pokémon.

Da quando è stato lanciato in accesso anticipato su PC e Xbox venerdì scorso, Palworld è diventato un bel successo, con oltre 5 milioni di vendite e più di 1,3 milioni di giocatori contemporanei su Steam.

Però, il successo del survival/crafting game ha generato discussioni sulle somiglianze tra il design dei personaggi e quello dei giochi Pokémon. Sebbene il gameplay effettivo di Palworld sia molto diverso da quello della serie Nintendo, sui social media si è scatenato il dibattito sull’evidente influenza che il design dei personaggi ha avuto dai Pocket Monster e sul fatto che si possa parlare di vero e proprio plagio.

since I'm bored as hell, I'm gonna be making a thread of this i think… Palworld design analysis trying to spot every pokemon they jumbled together pic.twitter.com/Ch9jcx5hCI — onion_mu (@onion_mu) January 18, 2024

E oggi lunedì 22 gennaio, il director del gioco (e CEO del team Pocketpair) Takuro Mizobe ha pubblicato una risposta alle accuse. Pur non negando le influenze da parte dei Pokémon, ha detto che gli artisti del gioco hanno ricevuto offese e minacce di morte online, chiedendo che si smetta.

Queste le sue parole su X, tradotte da VGC.

“Attualmente stiamo ricevendo commenti abusivi e diffamatori nei confronti dei nostri artisti, oltre a tweet che sembrano essere minacce di morte”

“Anche se abbiamo ricevuto diverse opinioni su Palworld, è importante notare che la supervisione di tutti i materiali relativi a Palworld è condotta da un team, che include me stesso. Mi assumo la responsabilità dei materiali prodotti. Gradirei che questi commenti nei confronti degli artisti coinvolti in Palworld cessassero“.

Le accuse contro Palworld hanno preso una determinata direzione soprattutto da ieri, domenica 21 gennaio, quando un account anonimo di X sosteneva di poter mostrare le prove non solo dell’ispirazione del design, ma anche del plagio di risorse di gioco reali.

L’utente “Byo” ha infatti pubblicato diversi video in cui confrontava i modelli 3D di Palworld con quelli dei Pokémon, sostenendo di mostrare le prove del fatto che siano stati copiati.

Anche se nessuno della mezza dozzina di modelli confrontati dall’utente X sembra essere una copia 1:1, l’utente ha affermato che le loro proporzioni sono quasi identiche ai modelli di Pokémon esportati dai giochi Scarlatto e Violetto di Switch.

TFW you and your cousin have exactly the same proportions. #Palworld #Pokemon (Luxray model from SV) pic.twitter.com/1nyq7t1k0a — byo (@byofrog) January 21, 2024

Secondo due artisti esperti di giochi tripla A che hanno parlato con la rivista VGC, i confronti dei modelli su X potrebbero effettivamente essere una prova che i modelli dei personaggi di Palworld siano stati effettivamente basati su asset Pokémon.

“Non è possibile, in alcun modo, ottenere accidentalmente le stesse proporzioni su più modelli di un altro gioco senza ripping dei modelli. O, per lo meno, senza ricalcarli meticolosamente”, ha dichiarato a VGC un senior character artist in forma anonima, aggiungendo: “Mi presenterei in tribunale per testimoniare come esperto in materia”.

Hanno spiegato: “Per darvi un’idea di quanto sia impossibile, a volte dobbiamo copiare una mesh da un’altra quando realizziamo i sequel dei giochi, ad esempio ridisegnando un PNG da un gioco all’altro, e anche quando rielaboriamo i vecchi modelli, solo a volte corrispondono così da vicino a causa delle modifiche al rigging che potrebbero essere necessarie”.

“Ci sono state volte in cui decine di artisti hanno ricevuto lo stesso concept art per creare un modello 3D, ad esempio durante i test artistici per i lavori. Ho visto 30 artisti cercare di realizzare lo stesso cavallo utilizzando gli stessi schemi.

“Nessuno era così simile all’altro come questi modelli Palworld lo sono ai modelli Pokémon. Nessuno. Le silhouette e le proporzioni sono quasi perfette“.

Un altro artista senior character artist dell’industria dei videogiochi concorda sul fatto che il confronto dei modelli potrebbe essere una prova schiacciante di plagio.

“Le maglie del wireframe sembrano diverse, quindi non sono gli stessi modelli, ma sono così vicini che potrebbero aver costruito sopra i modelli dei Pokémon e aver apportato alcune modifiche per non renderli esattamente uguali.

“Quando “fortemente ispirato” diventa una palese copia? È molto più facile prendere uno stile di successo e modificarlo leggermente che inventare uno stile nuovo e coerente, no? Non mi sentirei a mio agio a spacciarlo per il mio lavoro; in molti punti è troppo simile”.

This "pal" from #Palword seems like it was probably a rip of serperior and primarina from #Pokemon pic.twitter.com/g8L8vBjbDG — byo (@byofrog) January 21, 2024

This one keeps me up at night… are they the same??? https://t.co/WfIb6JpXUa — byo (@byofrog) January 22, 2024

Se i modelli 3D forniscono prove schiaccianti per il plagio, si pone la questione della possibilità di un’azione legale da parte di The Pokémon Company, che storicamente non vede affatto di buon occhio le troppe somiglianze, e che in passato ha spesso preso di mira anche giochi fan-made. In passato ci sono stati esempi di rimozione di giochi da Steam in seguito ad accuse di plagio da parte di altre aziende.

David Hansel, avvocato specializzato in proprietà intellettuale e media digitali presso Hansel Henson, ha dichiarato sempre a VGC che se si potesse dimostrare che alcuni elementi dei modelli 3D sono gli stessi, ciò rappresenterebbe una “smoking gun” per qualsiasi causa legale intentata da The Pokémon Company.

“Spetta a Nintendo dimostrare assolutamente di aver copiato, e non solo di aver subito un’influenza. Deve trattarsi di una copia evidente: si guarda un’immagine e si guarda l’altra accanto ad essa. L’industria sarebbe finita anni fa se non fosse stato permesso di prendere ispirazione. Non si può avere il monopolio di un certo stile artistico. Bisogna letteralmente copiare.

“Se si tratta di modelli originali di Pokémon mostrati in quei video, allora Nintendo dovrebbe essere a posto in termini di dimostrazione di copiatura. Questa potrebbe essere una smoking gun”.

L’avvocato Richard Hoeg Law ha commentato: “Non posso parlare della ‘scienza’ usata su questo account Twitter, ma certamente la prova del furto di beni reali è il tipo di cosa che probabilmente può portare a un caso di maggior successo. La semplice ‘ispirazione’ di disegni esistenti, anche se si spinge fino all’utilizzo di determinate regole di design (proporzioni, colorazione, uso delle curve, dimensioni degli occhi, ecc.), in genere non lo è”.