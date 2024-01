Reveil: il nuovo trailer annuncia la data del thriller psicologico narrativo

Il publisher Daedalic Entertainment ha fatto uscire un nuovo trailer di Reveil, thriller psicologico narrativo in sviluppo da parte di Pixelsplit. Il filmato, che potete vedere in cima alla notizia, annuncia anche la data d’uscita: il gioco sarà disponibile dal 6 marzo su PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

Una storia unica, visivamente accattivante e psicologicamente impegnativa. Rompicapi eclettici, domande senza risposta, indizi disorientanti e una psiche inquietante metteranno alla prova sia i giocatori che il protagonista: Walter Thompson.

Riuscirai a dare un senso a ogni cosa? Se persevererai, potresti riuscire a trovare le risposte alle tue domande.

Storia

Ti svegli. Sei disorientato e hai un gran mal di testa. Ciò che ti circonda sembra surreale, ma al contempo familiare.

Tua moglie Martha e tua figlia Dorie non sono con te. Perché?

Esplori l’ambiente e rivivi frammenti di ricordi in cerca di risposte. Nel corso del tuo viaggio, ti troverai ripetutamente di fronte a dei rompicapi che dovrai superare per scoprire cosa sta succedendo.

Cos’è successo la scorsa notte? Perché non riesci a pensare ad altro che al tempo in cui costruivi palcoscenici al circo?

Man mano che la situazione si fa sempre più folle e bizzarra, i confini tra realtà, ricordi e immaginazione andranno sfumandosi: tornare indietro è impossibile. Dovrai fare tutto il necessario per porre fine a questa storia, costi quel che costi…

“La sensazione di sicurezza è sfuggente. Non è ancora finita.”

Setting

In REVEIL i giocatori si troveranno immersi in un mondo creato con grande attenzione ai dettagli, dove i confini tra la realtà e l’illusione sono diventati labili.

Il gioco si svolge all’interno di un ambiente orchestrato in modo autentico e ispirato al circo degli anni ’60, che ben presto inizierà ad assumere tratti surreali.

Dai uno sguardo alla psiche e al passato di Walter Thompson:

Più avanzi nel gioco, più tutto diventerò oscuro, misterioso ed enigmatico.

Quando ti troverai nel vortice di impressioni ingannevoli, frammenti di ricordi e visioni misteriose, la tua unica opzione sarà immergerti ancora più a fondo, nella speranza di trovare risposta alla tua condizione e alla situazione sconcertante che ti circonda, anche se tale speranza sta lentamente svanendo.

L’unica cosa che ti impedisce di arrenderti è la volontà di trovare Martha e Dorie. Non chiudere gli occhi davanti agli indizi che ti hanno lasciato, anzi tienili ben spalancati e… cerca di non impazzire.

Caratteristiche:

Una profonda esperienza psicologica che ti farà dubitare di tutto

Cinque atti giocabili in ambienti diversi e creati con grande cura

Un’esperienza narrativa in prima persona che comprende:

Vari rompicapi ed enigmi

Una grafica favolosa e immersiva #madewithunity

Una trama profonda e a più livelli con elementi psichedelici, biografici e inquietanti

Immagini, manifesti e documenti ricchi di atmosfera appartenenti al mondo del circo degli anni ’60