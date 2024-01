Brotato: svelata la Deluxe Edition per PS5

Red Art Games ha annunciato la Deluxe Edition per PlayStation 5 di Brotato, il survivors-like con protagonista una patata, sviluppato dal team Blobfish. Oltre alla deluxe, con uscita prevista nel secondo trimestre 2024, sullo store è disponibile anche la versione standard, oltre a quella già presente per Switch.

La versione Deluxe conterrà al suo interno un poster a doppia-faccia con due artwork del gioco, e la palla antistress raffigurante il Brotato base con la bandana.

Ricordiamo che il gioco è uscito su PC a giugno 2023 (con accesso anticipato da fine 2022), poi su Switch ad agosto 2023, ed arriverà il 30 gennaio su PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass.

Qui sotto una breve descrizione del gioco:

Brotato è un arena shooter in stile roguelite in cui vesti i panni di una patata. Impugna fino a 6 armi per sconfiggere le orde aliene. Scegli gli attributi e gli oggetti che preferisci per creare combinazioni uniche e sopravvivere fino all’arrivo dei rinforzi.

Una nave spaziale proveniente da Patamondo si schianta su un pianeta alieno. C’è un solo superstite: Brotato, l’unica patata in grado di impugnare 6 armi contemporaneamente! Mentre aspetta di essere soccorso, Brotato deve sopravvivere in questo mondo ostile.

Qui sotto il tweet di Red Art Games che annuncia l’arrivo dell’edizione fisica per PlayStation 5.

After Nintendo Switch, Brotato is getting a physical release on PlayStation 5! 🔵

Standard & Deluxe Edition copies can be pre-ordered from https://t.co/PsanStesZ7 now!

Don't miss your chance to get your hands on the Deluxe Edition's exclusive Brotato stress toy 🥔 pic.twitter.com/BzWpkazePe

— RED ART GAMES (@REDARTGAMES) January 22, 2024