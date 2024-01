Piranha Bytes: lo studio di Gothic, Risen ed Elex a rischio chiusura, ma non è detta l’ultima parola

Piranha Bytes potrebbe rischiare la chiusura come parte della ristrutturazione in corso da parte di Embracer Group.

Secondo quanto riportato in questi giorni dai media locali (via RPG Site), lo studio tedesco dietro le serie Gothic, Risen ed Elex chiuderà i battenti a meno che non riesca a trovare un nuovo proprietario o un publisher.

THQ Nordic, il gruppo operativo di Embracer (il quale detiene lo studio), avrebbe dichiarato di poter mantenere sia il nome Piranha Bytes che i diritti della serie di RPG a tema fantascientifico Elex, se riuscirà a trovare un modo per continuare.

Piranha Bytes ha commentato le notizie sulla potenziale chiusura dello studio in un messaggio pubblicato oggi lunedì 22 gennaio su X.

“Cari fan, sì, è vero. Noi, Piranha Bytes, siamo in una situazione difficile. Ci sono molte notizie su di noi che circolano in questo momento e questa è la nostra risposta: Non è ancora detta l’ultima parola!

“Facciamo di tutto per continuare a creare mondi in cui ci si possa perdere. Questo è ciò per cui i nostri cuori hanno sempre battuto. Siamo convinti che avremo successo. Siamo menti creative e le idee non mancano! Restiamo uniti, qualunque cosa accada.

“Ora ci concentriamo su questo obiettivo con tutte le nostre forze e facciamo di tutto per trovare un partner per questo progetto. Non appena ci saranno novità, le condivideremo con voi. Grazie mille per il vostro continuo sostegno”.

Fondata nel 1997, Piranha Bytes aveva circa 31 dipendenti a tempo pieno quando è stata acquisita da Embracer nel maggio 2019.

Embracer ha annunciato lo scorso giugno che stava attuando un programma di ristrutturazione che avrebbe comportato la chiusura di studi, licenziamenti e la cancellazione di alcuni progetti.

Da allora ha chiuso studi come Volition, sviluppatore di Saints Row, Campfire Cabal e Free Radical Design (di TimeSplitteres), mentre altri sarebbero potuti essere messi in vendita, come Gearbox, di Borderlands, con diversi licenziamenti, tra cui a Slipgate Ironworks e 3D Realms.

Qui sotto il tweet di Piranha Byte: