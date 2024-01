Crunchyroll Game Vault: aggiunti Ponpu e Yuppie Psycho

Trama di Yuppie Psycho

Unisciti a Brian Pasternack, un giovane senza futuro in una versione distopica degli anni ’90, nel suo primo giorno di lavoro in una delle più importanti società del mondo, la Sintracorp. Incerto, impreparato e assolutamente non qualificato, riuscirà Pasternack a dimostrare di avere ciò che serve per fare una brillante carriera nella gerarchia della Sintracorp? Tutto dipende da come svolgerà il suo primo incarico… e se riuscirà a sopravvivere.

Durante il suo bizzarro orientamento professionale, Pasternack scopre cosa preveda realmente il suo nuovo lavoro: dare la caccia a una “strega”, i cui poteri hanno reso inizialmente possibile il successo della corporazione, ma che ora sembra essere tornata per tormentare i dipendenti. Brian incontrerà ogni genere di personaggio insolito, fuggirà da creature terribili e svelerà i segreti nascosti dell’oscuro passato della Sintracorp.