Palworld supera i sei milioni di copie

Palworld (trovate qui il nostro Provato) ha venduto a un ritmo allarmante dal suo lancio in accesso anticipato per PC e Xbox la scorsa settimana, e lo sviluppatore Pocketpair ha fornito aggiornamenti su ciascuno dei suoi traguardi di vendita. Il gioco di sopravvivenza open world ha venduto un milione di unità in 8 ore, è arrivato a 2 milioni più tardi quel giorno, ha raggiunto i 3 milioni e poi i 4 milioni in tre giorni, prima di raggiungere ieri la soglia dei 5 milioni.

Ora, Pocketpair ha annunciato che Palworld ha superato i 6 milioni di unità vendute, a soli quattro giorni dalla sua uscita. Inoltre, il gioco ha raggiunto un picco di utenti simultanei di 1,7 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Solo su Steam, ha recentemente superato 1,5 milioni di utenti simultanei, diventando così il terzo gioco più giocato contemporaneamente nella storia di Steam. Pocketpair ha inoltre confermato di essere a conoscenza del fatto che “alcuni utenti stanno riscontrando problemi e bug”, un problema che afferma di “affrontare con la massima priorità”. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Puoi scegliere se vivere pacificamente insieme a creature misteriose note come Pal, o competere coi bracconieri. I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo.

Caratteristiche

Sopravvivi

La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal.

Cavalca ed esplora

Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.

Palworld è disponibile in accesso anticipato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam ed è anche disponibile tramite Game Pass.

#Palworld has sold over 6 million copies in only 4 days!

Our all-time peak player count has also surpassed 1.7 million.

Thank you very much!!

Some users are experiencing problems and bugs, which we are addressing with the highest priority.

Thanks for your support! pic.twitter.com/j1CGWW52Rr

— Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024