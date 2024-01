SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato l’Opening Movie di Like a Dragon: Infinite Wealth, uno dei titoli più attesi del 2024. Il titolo, arriverà il 26 gennaio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica su Like a Dragon: Infinite Wealth:

Due eroi straordinari riuniti dalla mano del destino, o forse da qualcosa di più sinistro…Ichiban Kasuga, un perdente inarrestabile che non è estraneo a risalire dal fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo distrutto che affronta i suoi ultimi giorni. Sperimenta combattimenti unici nel loro genere con battaglie RPG dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia diventa la tua arma e tutto è permesso. Adatta le abilità del tuo gruppo alla situazione con lavori stravaganti e personalizzazioni per sottomettere strategicamente i nemici con mosse esagerate. Vivi l’esperienza del Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire in un’avventura così grande da estendersi fino al Pacifico. Momenti indimenticabili ti aspettano ad ogni passo del viaggio con un mix unico di missioni e attività da goderti a tuo piacimento. Esplora Isezaki Ijincho di Yokohama e la prima regione d’oltremare della serie, le Hawaii. Incontra nuovi volti, crea nuovi legami e divertiti con i minigiochi in questi ambienti immensi e vibranti.

Like a Dragon: Infinite Wealth verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.