I giochi online più coinvolgenti del 2023

Il mondo dei giochi online, di qualunque tipo essi siano, riscuote i favori di un pubblico sempre più ampio e di ogni età. Le ultime stime, effettuate nel 2023 vedono il settore in crescita costante: secondo le rilevazioni di Klecha & Co arriverà a valere 552 miliardi di dollari nel 2027. Le proposte offerte dalla rete, sono tante e di tale varietà, da coinvolgere appassionati molto diversi tra loro. Dai giochi gratis, a quelli a pagamento, da quelli di carte, alle battaglie multiplayer, passando per quelli da tavolo e gli sparatutto.

Tra i motivi del successo dell’attività di gaming online vi è la sua facile accessibilità: basta un dispositivo connesso a Internet. Inoltre questa risponde anche a istanze di socialità, infatti non necessariamente è solitaria. Spesso viene praticata a distanza con altri giocatori, richiedendo talvolta anche la comunicazione diretta tramite chat vocale o la messaggistica di gioco. Molti giocano per divertimento, altri per vincere ricchi premi, come i pokeristi. Oggi tramite le migliori poker app per giocare da mobile, è possibile prendere parte a tornei di ogni livello.

Articoli Consigliati Like a Dragon Infinite Wealth PlayStation: il CEO Kenichiro Yoshida parla del futuro di Sony

Un settore che macina miliardi, anche se gratis

In base ai dati più recenti, il gaming online è un segmento che oggi vale 336 miliardi di dollari, con stime in crescita. Si prevede inoltre che nel giro di due tre anni, il mercato riguarderà per il 50% dispositivi mobili e si concentrerà perlopiù in Asia.

Tra i giochi che con il passare degli anni non perdono di popolarità c’è Minecraft di Mojang Studios. Questo titolo fa presa anche sui giovanissimi e si basa sulla creazione di ambienti virtuali con dei blocchi. Tra i punti di forza del gioco c’è l’ampia dose di libertà concessa ai giocatori e il fatto di poter mettere a frutto la propria creatività. Inoltre si può giocare gratuitamente, ma sono previste piccole transazioni.

Accessibile gratuitamente, utilizzando diverse piattaforme è anche Fortnite, in cima alle preferenze da diversi anni. Alla base del suo successo, l’idea dei giocatori che si trovano su un’isola e devono sopravvivere utilizzando armi e oggetti. Anche qui i players possono costruire edifici e progettare mondi. Il suo successo è fomentato anche da celebrità e sportivi che trasmettono in streaming le proprie partite. Competizioni e tornei offrono importanti premi in denaro.

Giochi per vincere soldi veri

Chi ama i tornei e competere con altri giocatori ha tante possibilità. Una delle più accattivanti e accessibili è quella di giocare a poker e misurarsi con giocatori di tutto il mondo. Oggi le app poker soldi veri dei casinò online legali consentono a tutti, purché maggiorenni, di prendere parte a tornei di ogni tipo. È possibile scegliere in base al proprio livello di expertise o al budget. La migliore app poker soldi veri offre anche la possibilità di studiare e allenarsi con sessioni di training. Non mancano i bonus da sfruttare per giocare, e perché no, vincere.

Al centro di gare che mettono in palio soldi veri vi sono anche giochi quotati sui siti scommesse come Call of Duty. Si tratta di una serie di videogames di successo, in tutto 16 titoli principali e vari spin-off. Il fascino del gioco sta nel combattere in diverse epoche storiche, dalla realtà contemporanea. alla Seconda Guerra Mondiale o alla Guerra Fredda. Le competizioni online danno una marcia in più a questo gioco, le cui vendite sono in costante aumento.