PlayStation: il CEO Kenichiro Yoshida parla del futuro di Sony

Il 2024 è appena iniziato, ma Sony Interactive Entertainment guarda già al futuro! Il CEO Kenichiro Yoshida ha parlato in occasione di un’intervista ai microfoni di Norges Bank Investment Management, parlando di PlayStation, ma non solo! Già, perché l’azienda non punta solo su PlayStation 5 (console di riferimento per questa generazione), ma anche sul PC gaming, sul Cloud e sui dispositivi mobili, affermando che il brand PlayStation punta a diventare onnipresente.

Dunque, ogni dispositivo che sarà idoneo ad ospitare giochi e contenuti PlayStation (Cloud, PC e mobile), verrà sfruttato per permettere ai giocatori di dare continuità alle loro passioni. PlayStation 5 però continuerà a rimanere il prodotto di riferimento e su cui puntare nel corso dell’attuale generazione.

Inoltre, il CEO ha parlato anche dei servizi in abbonamento, ammonendo i servizi “all you can eat” (un chiaro riferimento all’Xbox Game Pass):

“I servizi all you can eat potrebbero risultare non così validi rispetto ai servizi di streaming video. Quindi avremo una sorta di servizio bilanciato o ibrido su PlayStation Network, ossia un abbonamento così come un servizio dove poter acquistare i contenuti. Le persone solitamente giocano ad un titolo per volta.”

Dunque, a suo dire, ciò che offre PlayStation Plus è differente rispetto agli altri servizi, con quello in abbonamento di Sony che ha stabilito un giusto equilibrio tra ciò che vogliono i consumatori e e ciò su cui punta l’azienda nelle vendite di titoli fisici e digitali.

E sull’acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft, cosa ne pensa Sony? Il buon Kenichiro Yoshida ha risposto alla domanda senza timore, affermando come questa mossa non possa che portare una sana competizione tra le aziende, competizione che farà bene al mercato. Intanto, PlayStation 5 ha superato quota 50 milioni di console distribuite in tutto il mondo.