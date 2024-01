Palworld: disponibile il nuovo aggiornamento che risolve i problemi di audio

Mentre Palworld (trovate qui il nostro Provato) aspira a nuovi traguardi, vendendo oltre sei milioni di copie in quattro giorni dal lancio, i giocatori Xbox e PC stanno vivendo un’esperienza di qualità inferiore. In definitiva, ciò è dovuto al fatto che le versioni differiscono da Steam nel processo di certificazione. Tuttavia, è disponibile un aggiornamento che risolve diversi problemi su tali piattaforme.

I problemi audio e “numerosi” altri bug sono stati risolti, secondo il tweet di Pocketpair. Tuttavia, rimangono altri bug noti, come la versione per PC che non riconosce un control pad, non visualizza correttamente la guida ai tasti e non dispone di un pulsante per uscire. Anche le versioni PC Xbox e Microsoft Store si avviano con una schermata nera statica, mentre alcuni giocatori segnalano più arresti anomali. Probabilmente arriveranno ulteriori aggiornamenti. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Puoi scegliere se vivere pacificamente insieme a creature misteriose note come Pal, o competere coi bracconieri. I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo.

Caratteristiche

Sopravvivi

La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal.

Cavalca ed esplora

Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.

Palworld è disponibile in accesso anticipato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam ed è anche disponibile tramite Game Pass.

