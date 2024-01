Dragon’s Dogma 2: il director Hideaki Itsuno spiega le opzioni del viaggio veloce

In una nuova intervista con IGN, il director Hideaki Itsuno ha rivelato dettagli sui vari metodi di viaggio veloce che saranno disponibili in Dragon’s Dogma 2 (trovate qui la nostra Anteprima). Itsuno parla della decisione di evitare di aggiungere troppe opzioni di viaggio veloce al gioco, affermando che l’unica ragione per cui le persone potrebbero pensare che viaggiare sia noioso è perché “il tuo gioco è noioso”. Dragon’s Dogma 2 spera di evitare questo problema aggiungendo incontri più interessanti che i giocatori potrebbero affrontare lungo il percorso mentre viaggiano. Di seguito la dichiarazione:

Basta fare un tentativo. Viaggiare è noioso? Non è vero. È solo un problema perché il tuo gioco è noioso. Tutto quello che devi fare è rendere il viaggio divertente. Ecco perché metti le cose nella posizione giusta affinché i giocatori possano scoprirle, o inventi metodi per far apparire i nemici che creano esperienze diverse ogni volta, o costringi i giocatori in situazioni cieche in cui non sanno se è sicuro o meno dieci metri davanti a loro. Abbiamo dedicato molto lavoro alla progettazione di un gioco in cui puoi imbatterti in qualcuno e succederà qualcosa, quindi, anche se va bene se ha il viaggio veloce, abbiamo deciso di progettare il tipo di mappa in cui i giocatori prenderanno la decisione per stessi a viaggiare in bicicletta o a piedi per godersi il viaggio. Mentre ne cavalchi uno, potresti trovare il percorso bloccato dai goblin e non avere altra scelta che scendere e unirti alla battaglia. Poi, mentre lo fai, un Grifone potrebbe piombare e distruggere l’intero carro con un colpo, costringendoti a camminare per il resto della strada maledicendo il suo nome. Ma nulla di tutto ciò è stato stabilito da noi in anticipo. Invece, i Grifoni hanno naturalmente un’inclinazione ad attaccare le mucche che scoprono mentre si muovono, e questi pezzi lavorano tutti insieme per creare naturalmente la situazione. Quindi sì, un giro su un carro da buoi in questo mondo può essere economico, ma molto può derivare da questa economicità. Penso che questo sia il tipo di mondo che siamo riusciti a creare.

Dragon’s Dogma 2 è previsto il 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.