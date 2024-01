Palworld arriverà su PlayStation 5

Dopo aver venduto oltre 6 milioni di copie entro quattro giorni dal suo rilascio in accesso anticipato, Palworld (trovate qui il nostro Provato) ha, per usare un eufemismo, chiaramente avuto un inizio stellare, e il fatto che ci sia riuscito pur non essendo disponibile nemmeno su PlayStation ha reso il suo successo ancora più impressionante. Sembra, però, che la sua disponibilità anche sulle console PlayStation potrebbe arrivare presto.

Questo è quanto emerge da un recente tweet di Shuhei Yoshida, capo del settore indie di PlayStation. Rispondendo a un fan che chiedeva informazioni su Palworld su PS5, Yoshida ha semplicemente risposto “Sì”, taggando anche Jingwen Zhu, che fa parte del team di sviluppo partner di PlayStation. Naturalmente, il tweet di Yoshida non dà molte indicazioni su quanto tempo passerà prima che l’accattivante gioco di sopravvivenza di Pocketpair venga rilasciato per PlayStation, ma per lo meno, la domanda per il gioco è qualcosa di cui Sony è a conoscenza. Prima del lancio in accesso anticipato di Palworld, Pocketpair ha dichiarato in una FAQ ufficiale che, sebbene una versione del gioco per PS5 non fosse ancora pianificata, sarebbe stata presa in considerazione durante lo sviluppo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Puoi scegliere se vivere pacificamente insieme a creature misteriose note come Pal, o competere coi bracconieri. I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo.

Caratteristiche

Sopravvivi

La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal.

Cavalca ed esplora

Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.

Palworld è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam, Xbox Series X/S e Xbox One. Ricordiamo che è disponibile un nuovo aggiornamento che risolve i problemi di audio.