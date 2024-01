Like a Dragon Infinite Wealth Guida: le attività secondarie più interessanti

Like a Dragon Infinite Wealth si è rivelato un titolo a dir poco enorme. I ragazzi di Ryu Ga Gotoku Studio hanno saputo creare un universo ludico ricco e stravagante e, ovviamente, pieno di attività secondarie e collaterali, incastrate in maniera intelligente nell’ecosistema del gioco. Noi di GamesVillage.it ci siamo dedicati tanto a quest’ultime e abbiamo pensato di stilare una lista delle cinque attività più divertenti e interessanti del nuovo capitolo della serie.

Like a Dragon Infinite Wealth: andiamo a… fare consegne!

Una delle attività collaterali più interessanti di Like a Dragon Infinite Wealth è sicuramente quella relativa alla sempre più diffusa “moda” dei rider del cibo. Anche nel titolo del Ryu Ga Gotoku Studio è possibile dilettarsi con la consegna a domicilio, con i soliti estremismi tipici delle produzioni del publisher nipponico. E, proprio nello specifico, abbiamo trovato molto interessante questa pratica, soprattutto considerando anche le ottime ricompense ottenibili scambiando i punti ottenuti con le prestazioni sulla pista con oggetti, armi ed equipaggiamenti unici.

Fare il cameriere

Allo stesso modo, anche fare il cameriere può essere un passatempo molto interessante. Nelle prime fasi dell’avventura hawaiana di Ichiban viene introdotto proprio questa sorta di mini gioco, e siamo convinti che questa aggiunta possa essere molto apprezzata anche dagli altri giocatori. Questo particolare extra mette infatti il focus sia sull’abilità di memoria sia sulla bravura del giocatore nel saper leggere le situazioni, cosa che rende l’esperienza interessante e discretamente stimolante.

Dedicarsi alla Dodonko Island

Siete appassionati di gestionali? Avete iniziato la vostra carriera su FarmVille e avete consumato Animal Crossing? Ebbene, la Dodonko Island potrebbe essere la vostra nuova casa. La nuova attività, disponibile dopo qualche capitolo, introdotta con Infinte Wealth mette proprio nelle mani di Ichiban la responsabilità di resuscitare un piccolo paradiso in rovina, tra cumuli di spazzatura da distruggere, invasori da sconfiggere, tanti strumenti da creare e via dicendo. Credeteci: con Dodonko Island potreste veramente perdere il senso del tempo e non sarebbe una cattiva cosa, anzi.

Farsi strada nella Lega Sujimon

Un’altra ottima aggiunta di Like a Dragon Infinite Wealth è sicuramente quella della Lega Sujimon, una sorta di Pokémon in salsa Ryu Ga Gotoku Studio. Con la Lega Sujimon è possibile arruolare, allenare i vostri lottatori e, di conseguenza, utilizzarli contro altri allenatori, in combattimenti 3vs3 molto tattici e per nulla semplici da affrontare. Con la Lega è possibile scalare una sorta di gigantesco ranking, in cui affrontare, man mano, avversari sempre più spietati e difficili da gestire, con tante informazioni da memorizzare, debolezze, resistenze, punti di forza e così via.

La bucket list di Kiryu-san

Siete appassionati di vecchia data? Allora la lista “della spesa” di Kiryu-san potrebbe veramente mandarvi in brodo di giuggiole. Con questa attività, pienissima di cose da fare e da vedere, il giocatore può ripercorrere le tappe più importanti della carriera del Drago di Dojima, oltre a potenziare il personaggio e a renderlo ancor più forte, semplicemente compiendo un vero e proprio viaggio nei ricordi. Insomma: utile e dilettevole si uniscono, e tutto funziona a meraviglia.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e…buon Like a Dragon Infinite Wealth a tutti!