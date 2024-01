Monster Hunter Now: in arrivo il capodanno lunare

Il capodanno lunare è ormai alle porte! Ogni Paese celebra l’arrivo del nuovo anno lunare in modi diversi e per l’occasione su Monster Hunter Now sono in programma tanti eventi per festeggiare insieme e collezionare oggetti speciali. Gli utenti potranno dare la caccia a Rathian rosa sul campo e nei punti di raccolta, oppure prendere parte a missioni evento a tempo per raccogliere lanterne fortunate. I cacciatori inoltre non potranno lasciarsi sfuggire gli equipaggiamenti esclusivi, come un martello e delle doppie lame in grado di infliggere danni elementali drago, o persino un copricapo con Bonus critico.

Sarà possibile partecipare a tre tipologie di missione evento, ciascuna con un tema diverso e disponibili per un periodo limitato, dalle 09:00 di giovedì 1 febbraio 2024 alle 23:59 di giovedì 15 febbraio 2024 (ora locale).

Le missioni evento disponibili dalle 09:00 di giovedì 1 febbraio saranno:

Capodanno lunare fortunato (Raccolta fortunata):

Queste missioni sono basate sulla raccolta di lanterne fortunate bianche, rosse e oro, specifiche di questo evento. Alcuni colori saranno più difficili da trovare.

Capodanno lunare fortunato (Cacciatona):

Queste missioni sono strutturate come Cacciatone dedicate a mostri specifici. Sono divise in cinque livelli e culminano in una missione urgente avente come preda la Rathian rosa. La missione evento che sarà disponibile dalle 09:00 di mercoledì 7 febbraio è:

Capodanno lunare fortunato (Sfida):

Riservate ai cacciatori esperti che vogliono mettere alla prova le loro abilità, queste sfide richiedono di affrontare mostri 6★ o superiori, ma i materiali rari in palio, che includono frammenti di gemma wyvern, valgono lo sforzo.