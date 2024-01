Avowed: rivelati nuovi dettagli sul gioco di Obsidian Entertainment

Avowed di Obsidian Entertainment è stato uno dei cinque giochi a cui è stata dedicata una lunga presentazione del gameplay durante la recente presentazione dell‘Xbox Developer_Direct, in cui sono stati rivelati dettagli sul mondo del gioco di ruolo d’azione, sui combattimenti e altro ancora. Sulla scia di quella presentazione, lo sviluppatore ha mostrato altre immagini del gioco e ha rivelato nuovi dettagli con una lunga presentazione del gameplay da parte del game director Carrie Patel e del gameplay director Gabe Paramo.

Per cominciare, è stato confermato che la missione che abbiamo visto durante la presentazione era del tutto opzionale e mancabile, e si svolgeva in una piccola sezione di Shatterscarp, la terza area in cui i giocatori si troveranno in Avowed. Per quanto riguarda il combattimento, il filmato esteso ha mostrato un maggior numero di incontri, rivelando anche nuovi dettagli sulla varietà dei nemici, sulle diverse armi e combinazioni di armi (grazie al sistema di dual-wielding di Avowed), sulle abilità, sulle meccaniche elementali e altro ancora.

È interessante notare che i fan dei giochi di Obsidian Pillars of Eternity troveranno molti elementi familiari, dato che Avowed è ambientato nello stesso scenario fantasy di Eora. Tra questi, i nemici rettiliani noti come Xaurip e persino alcune abilità specifiche che possono essere scatenate in combattimento, come Tanglefoot, che evoca un groviglio di liane e rami sotto un nemico per tenerlo fermo.

A proposito di abilità, la descrizione del gameplay offre anche maggiori dettagli sulle meccaniche di progressione e personalizzazione del gioco, che consentiranno ai giocatori di combinare abilità uniche piuttosto che essere legati a classi specifiche. Inoltre, il respeccing sarà un’opzione, in modo da poter ricominciare da capo se non si è soddisfatti della propria build.

Oltre ai combattimenti, Patel e Paramo hanno parlato anche dei personaggi compagni di Avowed, ognuno dei quali proverrà da una diversa regione del mondo con cui avrà “profondi legami”. Ogni compagno avrà una storia e una motivazione uniche per cui vorrà allearsi con il protagonista e, secondo Patel, ognuno di loro “fornirà un sacco di commenti e contesti aggiuntivi che rivelano qualcosa sul loro personaggio, ma anche sull’angolo di mondo che si sta esplorando”. Naturalmente, un altro punto focale di Avowed sarà la meccanica delle scelte e delle conseguenze, come ci si aspetta da un RPG di Obsidian. Parlando dell’enfasi posta dal gioco sulle scelte del giocatore e su come queste influenzeranno la storia e il suo svolgimento, Patel ha detto: “Per noi, creare queste scelte, come quelle più importanti che influenzano l’esito di una missione o il benessere di certi personaggi o comunità, sono importanti quanto le scelte più piccole che si fanno nel navigare in un dialogo e, in modi sottili, influenzare la relazione con un altro personaggio. Tutto questo è davvero incentrato sul lasciare che il giocatore sia il protagonista di questa ambientazione”.

Avowed verrà lanciato in autunno per Xbox Series X/S e PC.