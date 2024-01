Banishers Ghost of New Eden: il nuovo trailer si focalizza sugli stili di combattimento

L’RPG d’azione di DON’T NOD Banishers Ghosts of New Eden arriverà il mese prossimo, offrendo una miscela unica di avventura soprannaturale e narrazione intima. Il gioco parla di Red e Antea, due Banishers che si avventurano nelle terre di New Eden, solo che quest’ultima muore improvvisamente. Rimasta come spirito, Antea offre abilità uniche per aiutare Red nel suo viaggio, come evidenziato nell’ultimo trailer.

Le abilità di Antea si basano sul bruciare i nemici posseduti, mentre i suoi sfoghi sono efficaci contro le ondate di nemici. Red è abile contro fantasmi e spiriti, utilizza il suo fucile per gli attacchi a lungo raggio ma è anche abile nel combattimento in mischia. I giocatori possono passare dall’uno all’altro per combattere qualsiasi nemico, scoprendo la strategia migliore per avanzare.

La premessa è che Red riporti in vita Antea, sacrificando altre persone, o che si attenga al suo giuramento e traghetti gli spiriti nell’aldilà. A seconda delle decisioni prese, la narrazione cambia con cinque finali diversi.

Banishers: Ghosts of New Eden verrà lanciato il 13 febbraio per Xbox Series X/S, PS5 e PC.