Focus Entertainment cambierà nome in PulluP Entertainment, con tre divisioni complementari

Focus Entertainment, uno degli editori più produttivi nell’industria del gaming degli ultimi vent’anni (da A Plague Tale a Farming Simulator passando per il prossimo Banishers: Ghosts of New Eden), cambierà nuovamente nome: dopo la modifica del 2021 dell’allora Focus Home Interactive, la società francese si chiamerà, dal primo aprile, PulluP Entertainment.

Il cambio di nome coincide con la nomina di Geoffroy Sardin a nuovo vice amministratore delegato dell’editore e a una nuova riorganizzazione delle attività dell’azienda.

Da Focus Entertainment:

“A seguito di questa nomina, il consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, ha deciso di ridisegnare l’organizzazione del Gruppo per segnare una nuova fase di trasformazione nel suo sviluppo attorno a tre attività complementari:

In primo luogo, un piano di scorporo delle attività editoriali storiche del gruppo, al quale il consiglio di amministrazione ha dato il suo consenso di principio. Questa attività diventerà Focus Entertainment Publishing il 1° aprile 2024, guidata da John Bert , vice amministratore delegato.

il 1° aprile 2024, guidata da , vice amministratore delegato. Una divisione dedicata alla pubblicazione di giochi indipendenti e retrogaming che comprende Dotemu, The Arcade Crew e che sarà gestita da Cyrille Imbert , amministratore delegato di Dotemu e vice direttore generale.

che comprende e che sarà gestita da , amministratore delegato di Dotemu e vice direttore generale. La divisione “Studios”, che comprende i sette studi creativi (Deck13, Streumon, Twelve Tenths, Leikir Studio, Blackmill, Dovetail e Carpool Studio).

Con riserva di approvazione da parte degli azionisti, che saranno convocati per un’assemblea generale congiunta il 28 febbraio per votare sulla modifica della ragione sociale di Focus Entertainment, Fabrice Larue è lieto di annunciare che queste tre divisioni saranno riunite sotto un nuovo marchio ombrello a partire dal 1° aprile 2024: PulluP Entertainment“.