Princess Peach Showtime!: nuovo trailer sulle trasformazioni

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Princess Peach Showtime! platform con protagonista la nota principessa dell’universo di Super Mario, che sarà disponibile su Switch dal 22 marzo. Il filmato, che potete vedere in cima alla notizia, si chiama “Trasformazioni”, e vede Peach con i diversi costumi che potrà avere nel corso del gioco, ognuno dei quali gli conferisce determinate abilità: ninja, cowgirl, spadaccina, detective, pasticciera, kung fu, la protagonista si adatterà alla situazione a seconda del suo abito.

Nella sua nuova avventura, la Principessa Peach si allea con la guardiana del Teatro Splendente, Stella, per salvare la struttura dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti. Usando il potere di Splendì, Peach deve salire sul palco, trasformarsi e affrontare la malvagia troupe di attori di Uva Spina Ogni trasformazione dà a Peach varie abilità, comprese due nuove trasformazioni rivelate oggi: Peach ninja e Peach cowgirl.

Qui sotto nuove informazioni ufficiali:

I giocatori affronteranno i nemici assumendo il ruolo di spadaccina, detective, maestra di kung fu, pasticcera e altro ancora. Nei panni di Peach ninja, la bionda principessa farà appello alle sue abilità furtive mentre usa ombre, arbusti e boccagli di bambù improvvisati per sorprendere e contrastare i suoi nemici. Quando dovrà mostrarsi un po’ più sfacciata, entra in azione Peach cowgirl. La sua esperienza nell’equitazione è pari solo alla sua destrezza con il lazo, e avrai bisogno di entrambi per assicurarti che Peach cavalchi verso il tramonto… o almeno verso il livello successivo.

In concomitanza con l’uscita di Princess Peach Showtime! il 22 marzo, i controller Joy-Con Rosa Pastello per Nintendo Switch saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store.

Qui sotto la descrizione del gioco dalla pagina Nintendo eshop, a questo link invece la nostra anteprima, scritta dopo l’annuncio del gioco lo scorso settembre:

La Principessa Peach sale alla ribalta!

La Principessa Peach e i suoi amici arrivano al Teatro splendente per assistere a uno spettacolo, ma all’improvviso sono la malvagia Uva Spina e la Compagnia dei mosti a fare il loro trionfale ingresso, rubando la scena! Una recita perfetta si è trasformata in un cupo dramma e adesso tocca a Peach salvare lo spettacolo… e tutto il resto!

Un fiocco speciale

Peach può affrontare la Compagnia dei mosti e salvare gli attori usando il potere del fiocco di Stella, la custode del teatro.

Trasformazioni teatrali

Trasformandosi, Peach ottiene nuove abilità. Diventa una spadaccina per respingere la Compagnia dei mosti con spettacolari fendenti, o un’investigatrice per scovare indizi e risalire al colpevole. Con tanti altri spettacoli da salvare, le trasformazioni continuano, incluse quella in una pasticciera e in una campionessa di kung fu!